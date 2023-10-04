去年存足基本存款公积金会员 满65岁可每月领取至少850元入息

2022年满55岁的公积金活跃会员中，每10人就有七人已存足基本存款。在公积金终身入息标准计划下，这些会员年满65岁时，每个月可领取至少850元的入息。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期二（10月3日）在国会以书面答复议员连荣华（武吉班让区）及安迪（碧山—大巴窑集选区）的询问时透露，去年年满55岁的活跃会员中，仍有约三成无法存足公积金局要求的基本存款（Basic Retirement Sum，简称BRS）。

这类会员人数达1万2400人，其中44%或5400人是男性，其余56%或7000人是女性。

基本存款数额每年增加。今年满55岁的公积金会员，要有9万9400元的基本存款，去年的数额为9万6000元。基本存款越多，意味着会员退休后，每月可领取的入息增加。想要每月领取更多入息的会员，可往户头填补更多款项，顶限为基本存款三倍的超额存款（Enhanced Retirement Sum，简称ERS）。

陈诗龙指出，政府实施各种措施，确保国人有足够的退休存款。例如通过就业入息补助计划和落实渐进式薪金制，来协助低收入雇员。那些无法持续工作，且公积金存款较少者，政府也通过乐龄补贴计划，给予低收入年长者现金补贴。

在协助50岁至64岁的壮龄人士方面，政府也推出共同前进配套（Majulah Package），通过公积金花红满足他们的退休需求，这项配套的细节将在明年公布。