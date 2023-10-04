去年约800学生因吸电子烟 转介至卫生科学局

我国去年有约800名学生因吸电子烟，被转介至新加坡卫生科学局接受调查，人数是2020年的16倍。受访教师认为，学校应加大校园稽查和取缔力度，才能使学生认真看待电子烟问题。

总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士，星期二（10月3日）在国会答复议员祖安清心（丹戎巴葛集选区）的询问时说，2020年因吸电子烟而转介至卫生科学局的本地学生（含学校和高等学府）人数少于50人。随着学校近年加强稽查，去年被转介的学生增至约800人。

然而，孟理齐认为，实际吸电子烟的学生人数，可能高于这个数目，教育部因此会同卫生部、卫生科学局和保健促进局合作，进一步加强稽查、执法和宣导工作。

与家庭社区合作 加强宣导吸电子烟危害

他说：“除了加强执法稽查，我们的学校和高等学府也加强预防教育，传达吸电子烟对健康的危害。我们寻求家庭和社区合作，加强这方面的宣导，遏制这个令人担忧的情况。”

尽管我国已在2018年2月明令禁止使用、买卖和拥有电子烟，抽吸电子烟的人不减反增。卫生科学局今年1月公布的数据显示，使用和拥有电子烟被捕的人数，在2022年达4916人。2021年和2020年则分别有4697人和1266人。

学校教材已加入电子烟危害知识

为告诫学生有关电子烟的危害，学校教材已加入相应知识。例如，小学高年级的体育课会教导烟草产品如何影响健康和体能；中一和中二生则会学习到烟草产品中不同物质的危害，以及它们对个人、家庭和社会的影响。另外，在品格与公民教育课程中，学生也会了解什么是冲动和成瘾行为，以及这些行为对精神健康和身体的危害。

孟理齐也强调，教师是学生的榜样和导师，当局会确保他们具备技能，为学生提供支持，教导他们如何自我克制和管理个人行为。

不同年级的学生会学习到电子烟的危害，例如，小学高年级的体育课会教导烟草产品如何影响健康和体能，中一和中二生则会学习到烟草产品中不同物质的危害。（档案照片）

虽然教育部表示将加强稽查力度，但多名受访教师指出，他们并不清楚学校的取缔行动。

卫生科学局介入调查结果一般需等一两年

一名不愿具名的教师说，如果有学生违纪吸电子烟，校方只会让少数相关教师知道，多数师生其实并不知情。另一名教师则反映，除非校方接获举报，否则不会定期进行稽查。

一名中学训导主任受访说，他的学校过去一年通过严查和严惩双管齐下，将学生吸电子烟个案数量减半。他指出，卫生科学局的介入调查一般需要一两年才会有结果，因此校方须加强内部取缔行动，才能对学生起到威慑作用，让他们不敢轻易尝试电子烟。

他说：“我们通过追查每一条线索，不放过任何一支电子烟，以及通过鞭打和留堂等严厉惩罚，向学生传达我们决不姑息的态度，至少能确保校园纯净的环境，确保好奇的同学不会轻易尝试电子烟。”