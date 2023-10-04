男童脑瘤压迫多个神经 接受质子治疗康复

九岁的陈炫龙出现呕吐不止、视力不清、步态摇晃等异样，经多方诊断发现，他的脑部存在罕见的七公分肿瘤。

由于肿瘤压迫多条重要神经，情况复杂且危急，在两次开颅手术后，他成为了第一名在新加坡国立癌症中心接受质子治疗（Proton Therapy）的儿童病患。

国立癌症中心设立的吴清亮质子治疗中心（Goh Cheng Liang Proton Therapy Centre ）自今年6月投入运作以来，共接诊治疗26名年龄介于两岁至83岁的病患，其中13名正进行疗程，另13名已完成治疗。

吴清亮质子治疗中心面积超过2000平方米，共配有四个可360度旋转的治疗台，能够精确地将质子对准肿瘤部位。每个治疗台重220吨，高10米，也就是横跨三层楼，位于癌症中心的地下二层至四层。

吴清亮质子治疗中心共配有四个可360度旋转的治疗台，能够精确地将质子对准肿瘤部位，减少与治疗相关的副作用。（新加坡国立癌症中心提供）

质子精准瞄准并杀死癌细胞 减少周围损害及相关副作用

与传统放射疗法相比，质子疗法是一种先进、副作用更小的疗法，适用于多种靠近重要器官的癌症，如脑癌、鼻咽癌、前列腺癌、淋巴癌，以及常见于儿童与青少年的癌症。

国立癌症中心放射治疗科主席兼高级顾问黄良哲医生解释说，质子可以更有针对性地瞄准并杀死癌细胞，从而降低对附近健康组织和器官的损害，并减少与治疗相关的副作用。

黄良哲指出，传统的放射疗法仍是医疗团队优先考虑的标准治疗方案，但是在面对肿瘤位置敏感，或年幼或年轻的患者时，他们会针对个别情况，建议患者考虑质子治疗。

不过质子治疗并不是标准的治疗选项，治疗费用无法获得政府的补贴，但仍在终身健保和保健储蓄的涵盖范围内，患者也可通过商业保险进行赔付。

经历两次大手术 大部分肿瘤已顺利切除

陈炫龙两年前起，在学校呕吐，当时经检测并无大碍后，情况在三个月内好转。不料，今年农历新年后，他又出现呕吐症状，加上视力减弱、记忆力衰退、步态不稳等异常状态。父母意识到儿子的多重病状超出日常范围，立即带他求医后，转介至竹脚妇幼医院。

陈炫龙被确诊为颅咽管瘤，脑部的大块肿瘤压迫多条神经，导致上述多个看似毫无关联的症状同时浮现。在经历两次大手术后，他脑部大部分肿瘤顺利被切除。

国立脑神经医学院脑神经外科高级顾问医生兼竹脚妇幼医院脑神经外科主任刘盈怡医生说：“虽然压迫视觉神经和影响荷尔蒙分泌的癌细胞都被摘除了，但仍有残留癌细胞靠近多个神经组织，无法完全清除，所以须要搭配放射治疗。”

须终身服药但保持乐观 病童陈炫龙想当脑科医生

陈炫龙从7月30日到9月12日完成30次的疗程，治疗全程无须住院。质子治疗费用一共4万元，所幸家人有为他投保，全额由商业医疗保险赔付。

年幼的陈炫龙受访时说：“有时完成治疗回家后会感觉有点晕，想吐，还会掉头发。但是，也不是太难受，医生怕我闷，还会放音乐给我听。”

第二次手术在陈炫龙体内留下了从头部到腹部的分流管，帮助他排出脑脊液；他也须终身服药。不过，陈炫龙依旧保持乐观。

“这些经历让我萌生了当脑科医生的想法，我想成为像刘盈怡医生这样的人。”

他的母亲蓝翎凤受访时也向家人、医生、学校道谢，感谢他们给予的诸多帮助，加上儿子非常懂事，让他们在经历困境并倍感压力时看得到希望。