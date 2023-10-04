支援弱势建韧性社会 红十字会召义工加入千人急救队

新加坡红十字会发起“韧性响应者”运动，目标是动员1000名训练有素，能投入急救工作的义工，以支援弱势群体，建立更具韧性的社会。

红十字会学院将为他们提供标准急救及自动体外除颤器（AED）、心理急救、为孤独老人提供陪伴（Befriending）三方面的培训。

逐步增加对独居者 高危儿童及租赁组屋年轻人等群体支援

新加坡红十字会主席陈开河星期二（10月3日）在颁奖典礼上致辞时指出，我国未来几年将面临严峻的社会挑战，尤其是家庭规模缩小和人口快速老龄化，因此红十字会须调整服务内容。红十字会将在未来两年扩大人道服务的覆盖范围，逐步增加对包括独居者在内的年长者和高危儿童，以及住在租赁组屋的年轻人的支援。

“韧性响应者”（Responder for Resilience）运动正是实现这一目标的途径之一。

红十字会赞助人尚达曼总统星期二出席颁奖典礼，并为翻新后的红十字会之家（Red Cross House）揭幕。红十字会之家去年6月开始翻新，不仅增设升降电梯，也采用低能耗照明、太阳能板和废水收集池。

尚达曼总统：韧性响应者运动让更多人成为技术精湛义工

尚达曼说：“新加坡红十字会体现了我们希望发展为国民性格一部分的品质：不断努力帮助弱势群体并促进国内外的团结。‘韧性响应者’运动的启动，将让更多人成为技术精湛，为人类服务的义工。”

今年的华侨银行“骑车乐”脚踏车大会（OCBC Cycle）上，一名六旬男子在设置围栏时突然倒下，心脏骤停。当时在场的救生员之一谢谦（35岁，盛港综合医院危机管理人员）立即实施心肺复苏术（CPR），使用自动体外除颤器抢救，将男子从鬼门关拉了回来。

谢谦的贡献受到肯定，成为今年新设的红十字会救生员奖的两名得主之一。他透露，最初是因为不想玩游戏浪费时间，想学些有意义的东西回馈社会，才在2016年加入红十字会救护车服务，从标准急救流程学起，逐渐掌握更多急救知识。他说：“我只是做了该做的事，我觉得每一名医护人员都有资格获奖。”

116个人与机构获表扬 患躁郁症义工：没看扁自己

获颁表彰奖的谢秀云（57岁）12岁时就得在社会上谋生帮补家用，母亲2014年患上失智症，2017年患上大肠癌，如今住疗养院。医护人员悉心照料母亲，让她对照顾年长者产生兴趣，于2018年成为义工。

如今在快餐店当服务生的谢秀云每周工作五天，仍能抽出时间与年长者聊天，或带他们出门游玩。谈及获奖，她哽咽地说：“虽然我有躁郁症（bipolar disorder），但我没有看扁自己。”

红十字会今年表扬了116名个人和机构，感谢他们对人道主义事业的贡献。其中，前艺人沈倾掞因在乌克兰危机中与新加坡红十字会展开人道主义合作，成为新加坡红十字会之友奖得主之一。

年满16岁的新加坡居民可上网volunteer.redcross.sg/training报名成为“韧性响应者”，培训可用两个周末完成。