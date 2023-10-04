国会观察：守了门就进不了球？

新加坡警察部队9月20日答复媒体说，本地最大宗洗钱案的涉及金额已扩大至24亿元。才过了短短两周，通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期二（10月3日）在国会发表部长声明，透露涉案金额仍在攀升，警方至今已起获总值28亿元的资产。

犯罪团伙编织的洗钱网络就像一张隐藏在阴暗角落的巨大蜘蛛网，即使用手电筒去照，也只能看到网的一部分，没有人知道这张网究竟有多大。面对如此复杂诡谲的网络，调查工作必然困难重重，更别说是在它“见光”前，警方只能凭着零碎信息，试图拼凑出网络的全貌。

三名部长和一名政务部长在国会上花了近四小时回答议员有关洗钱案的问题。在谈到此案曝光的时间点时，杨莉明重申，有关此次行动是中国授意的揣测“完全不实”。她也首次披露，我国反洗钱制度早在2021年就监测到可疑活动。警方为免打草惊蛇，秘密调查了两年，掌握充足信息后才在今年8月15日展开全岛突击行动。

政府国会内政及律政委员会主席穆仁理（武吉巴督区）起身发言时形容，一举起获和扣押如此高价值的资产，相当于掐断罪犯的氧气，干净利落地废止他们的犯罪活动。穆仁理也请议员们拍打座椅扶手，表扬警方的出色表现。

警方过去两年来缜密且深入调查，揭开涉案者和机构之间的关联，确实值得表扬。然而，如杨莉明指出，执法只是我国反洗钱策略的一个方面。另两个方面，即防范和监测洗钱行动，还得靠金融机构、企业服务供应商、房地产经纪、宝石和贵金属经销商等各方，在各自领域充当守门员，对客户进行必要筛查和监测潜在风险。

但即便设了这么多守门员，洗钱案还是发生了，出于不希望我国沦为洗钱天堂的担忧，议员们不免质问，不法分子为何仍有隙可乘，我国又应如何防范有不良意图的公司。

政府国会财政及贸工委员会主席连荣华（武吉班让区）就提到，英国《金融时报》近日的报道出现“新加坡洗白”（Singapore washing）一词，形容一些公司通过迁址或将总部设在我国，重新包装为国际公司，以规避中美紧张关系带来的地缘政治风险。

杨莉明的回应，一针见血地说明了新加坡对任何试图利用我国声誉从事不良活动的人的态度。她指出，人们之所以看到“新加坡洗白”的价值，必定是因为我国被视为声誉良好的司法管辖区，反洗钱制度也受高度认可，“若非如此，借新加坡来洗白又有什么用”？

但这不代表我国对这些人放任不管。杨莉明说，我国对不良行为者越有价值，就越须要揪出他们来维护我国声誉。

金融业占我国国内生产总值14％，雇用约20万人。杨莉明点出我国其实没有第二个选择，要么完全不涉足该领域，要么就得承担随之而来的风险，加强对犯罪活动的防范、监测和执法能力。

有了守门员就进不了球吗？当然不是。如同足球赛中，对手会不断改变策略，试图攻破球门，洗钱者总是会寻找新方法来掩盖罪行，躲避侦测。政府因此将成立跨部门委员会，从最近这起洗钱案中学习，继续加强我国的反洗钱制度。

从部长声明中也可看出，相较于洗钱案会否损害我国声誉，政府更担忧它对国内情绪与社会观感的影响，尤其是新加坡人会对来我国投资的企业，或工作证件持有者，过于警惕。人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生就强调不应让少数害群之马玷污大多数人的经济贡献，也不应因此关上大门或给人这样的印象。

否则，对手还没射门进球，我们反而可能先自己送出乌龙球失分。