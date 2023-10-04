如何防企业利用碳信用“漂绿”？一文看懂碳信用的七大原则

我国明年起显著调高碳税，永续发展与环境部和国家环境局星期三（10月4日）发联合文告说，须缴碳税的本地企业从明年起，可从国际市场购买高质量的碳信用，抵消最多5％的可征收碳排放。

碳看不见摸不着，如何理解碳信用？碳交易怎么进行？环保项目减少或移除碳排放的能力该如何核实？

① 什么是国际碳信用？

碳信用（Carbon Credit）由保护森林和湿地、建设风力发电场等项目产生。企业购买一个碳信用单位，相等于减少或移除一公吨的碳排放。

永续部和环境局说，新加坡核准的碳信用项目须符合政府设定的七大原则，即避免重复计算、能带来额外效益、真实性、经量化和验证、永久性、无净伤害，以及无碳泄漏。

② 国际碳排放交易如何操作？

碳税征收时间分两个阶段，分别是碳排放核实阶段，以及碳排放缴付阶段。

有意购买碳信用的企业必须提交经核实的财年报告，以及国际碳信用额使用通知，环境局批准文件后会通知企业可使用的国际碳信用额度。

获准企业须抵消排放数据检测与分析（EDMA）登记处的固定价格碳信用，并支付余下的碳税。

③ 如何用碳信用抵消碳税征收

企业可通过环境局发布的碳信用项目清单，购买符合标准的碳信用。企业购买后在登记处注销以抵消碳足迹，交易碳信用的收入将用在开发项目。

企业可通过碳信用抵消最多5％的碳税征收。

④ 碳信用如何定价？

碳信用价格将由市场决定，企业能自由地决定以什么价格进行碳信用交易。

一般相信，假如碳信用的价格高于碳税，企业更可能会选择缴付碳税。

碳税将从明年起上调，从目前的每公吨温室气体5元调高至每公吨25元，2026年和2027年涨至45元，到2030年增至50元到80元。

⑤ 清单何时公布？

今年底前，环境局将公布符合标准的伙伴国、碳信用项目等清单，供本地企业选择适合的项目，购买碳信用来抵消可征税碳排放。

环境局会定时审核获准的项目及所须符合的原则，确保与国际发展并进，并且及时加入新的碳信用测量方式，以及淘汰过时的方式。

⑥ 如何核实碳信用？

项目生产的碳信用是每年发放的，这个做法为碳信用交易提供更多保障。

以一个极端的逆转例子为例，假设树林项目为2024年生产碳信用，而后在2025年遭火烧毁。

在这样的情况下，项目在2025年为企业生产的碳信用将受到影响，但也意味着碳信用的质量更高，避免“漂绿”的问题。

⑦ 没有遵守原则会怎样？

政府设定七大原则，获准的碳信用项目理论上都须经过严格把关，提高质量。

若碳信用项目出现争议，当局会展开调查，根据案件的严重性采取适当的行动，如立即终止项目、不接受额外的碳信用等。