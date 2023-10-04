借户头赚291元却被利用洗钱 厨房工监一个月

厨房员工把银行户头借给“小胖”，以获得1000令吉（约291新元）的报酬，岂料银行户头被用来洗黑钱，涉及金额超过3万元。厨房员工星期三（10月4日）被判坐牢一个月。

来自马来西亚的被告黄金冲（35岁）案发时是在新加坡柏伟诗酒店（Park Regis Singapore）同乐海鲜餐馆工作的厨房员工。他星期三承认抵触一项滥用电脑法令（Computer Misuse Act）的控状。

根据案情，警方今年6月11日接获一起通报，41岁女子指有不知名人士在6月10日操控她的网络银行（iBanking）应用，从中转走了5万3429元1角1分到“Arunkumar Pillai”名下的银行户头。

调查揭露，被告在6月4日把自己银行户头的登录资料借给了“小胖”，对方当时是说需要从老板那里转钱到被告户头后再提钱。作为交换，对方也答应给被告两到三成的佣金。

被告虽然有些怀疑，但还是照样把银行户头借给了“小胖”，隔天对方就把1000令吉（约291元）付给被告。

6月10日，两笔总共3万6429元8角6分的款项转入被告的银行户头，而这笔钱也就是从41岁女子的银行户头转出来的钱。

另外，转入被告银行户头的这笔钱，也在当天分三次转账到别的银行户头。

被告在6月26日发现他的银行户头被冻结，最终在7月21日被警方逮捕。

完整报道，请翻阅2023年10月4日的《新明日报》。