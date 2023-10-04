从收银员到客户经理 40岁进修为时不晚

金融服务不仅是数字和交易，也是陈燕玲（56岁）表达关怀和助人的方式。

陈燕玲在金融领域拥有36年的工作经验。此前，她曾是加油站的收银员，因看不到职业前景，转而成为华侨银行的出纳员，最后通过自己的努力进修，如今成为银行客户服务经理。

为了跟上金融行业瞬息万变的脚步，不与社会脱节，她42岁时在公司的资助下完成了银行与金融专业文凭。“作为一个原先只有O水准文凭的人，这让我很自豪，社会不断在发展，如果你不与时俱进，就可能成为社会的负担。”

她将每一天看作是学习的机会，虚心地向不同年龄层的人学习，汲取更多的经验和知识。

对她而言，客户服务工作最大的成就感源自帮助他人。她认为，每个人来到银行都有自己的目的，而她的使命就是协助他们解决难题。

“在银行工作，不仅仅是在金融领域工作，也是在帮助他人，例如教导老年人如何使用数码设备，年轻人如何确保合理存钱。”

有一次，一名顾客急须办理学费贷款，当时已是截止日期前一天，因文件出错陷入困境。陈燕玲毫不犹豫地前往大学，要求工作人员重新盖章，并亲自把表格送到银行的贷款部，解决了这名顾客的难题。

陈燕玲提到，有些她30年前服务过的客户，在街上遇到她时，还会和她打招呼，甚至主动寻求她的帮助，也有顾客写感谢卡给她。

陈燕玲坦言，有时也会遇到无理取闹，难以应付的客户，但她依然耐心地与他们沟通。如今，“身经百战”的她已学会更圆滑地与客户沟通，以得到客户的理解。但是，如果看到同事被骂，她也一定会站出来。“作为一个客户服务经理，我应该保护同事和下属。”

虽然客户服务极具挑战，但她坚信挑战是可以克服的，虽然不可能取悦每个人，但她会尽最大的努力帮助客户解决问题。