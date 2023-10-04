《联合早报》优秀数码作品 摘w3大赛一金四银

《联合早报》的五份优秀数码作品登上国际舞台，获得美国顶尖艺术学院颁发的一金四银，这也是早报团队完全独立操刀的制作首次在这个国际视觉内容比赛上斩获金奖。

美国互动及视觉艺术学院（The Academy of Interactive and Visual Arts，简称AIVA）星期二（10月3日）宣布，《联合早报》在第18届“w3大赛”（w3 Awards）中荣获一金四银。早报上届大赛获得两银，今年更进一步。

视频系列《最后的告别》摘得w3大赛的影音组别纪录片类别金奖。该系列聚焦新加坡四名临终病患，用关怀和善意伴随他们走到生命尽头。作品于2022年10月12日推出，共有四集。

视频系列《最后的告别》摘得w3大赛的影音组别纪录片类别金奖。

碍于题材特殊，肯上镜的人不容易找，编导黎康回忆，团队必须与他们建立信任，才能让患者将自己或家人最脆弱的一面展现在镜头前。

“我们也尽量和受访者成为朋友。例如第一集的受访者曾瑞和，从认识他到视频制作完成有将近一年的时间，一年里我们与他多次见面聊天，他也因此愿意把自己的故事与我们分享。”

访问主角都在视频推出前离世，团队不得不多次修改，以呈现完整故事。

黎康说：“我们能做的就是尽量规划好拍摄时间，在不过多打扰受访者生活和治疗的情况下完成拍摄。同时也留有改动的余地，一旦有新情况出现，故事框架可以调整。”

另一个视频系列《世界大解说》也摘获影音组别网络系列类别银奖。该系列从2022年2月上线至今已累计超过34集。

《世界大解说》是个时事节目，通过新加坡视角解析国际大事，以每月两集的频率和观众见面。

《世界大解说》通过新加坡视角解析国际大事，摘获影音组别网络系列类别银奖。

《联合早报》执行总编辑韩咏梅说：“早报刚刚庆祝一百周年庆就接到这个好消息，从传统纸媒走向全媒体，这条转型之路虽然不容易，但沿途风光明媚，得奖不仅奖励同事们为作品付出的辛劳，更激励我们以‘百年如新‘的意志，不断优化我们的内容。”

《联合早报》影音群主任王舒杨对这次能有这么多收获感到十分惊喜，“这是新闻室很多不同组别的共同努力。”

对于《告别》系列能获得纪录片类别的金奖，她认为这是一个突破，难能可贵。 “很感激过程中给予我们理解和宽容的病患及家人，以及协助我们的相关机构。对于更习惯赶制新闻视频的我们来说，这一领域充满挑战，下来会继续提升这方面的叙事和制作能力。”

倡导新加坡如何再循环物品的互动新闻作品《等等，丢前请三思！》在大赛中赢得网站组别环境可持续性类别银奖。作品今年1月上线，赶在农历新年大扫除期间，让公众意识到清除的物品或许能再循环，减少本地固体垃圾量，为环保尽一分力。

《等等，丢前请三思！》在互动作品网站组别赢得环境可持续性类别银奖。

早报数码设计师林玲莉通过轻松有趣的卡通插画，观察入微地展现出新加坡每年制造的垃圾排放量，把常见垃圾，如塑料瓶罐等物品做成互动按钮，让公众能个别点击了解该物品的回收处。

同一组别另一个银奖作品是2022年6月上线的互动新闻作品《新加坡不沉没》。作品探讨作为仅有728平方公里土地的低洼小岛国，新加坡如何克服先天脆弱，应对全球海平面上升，以及变化莫测的强降雨。

《新加坡不沉没》也获得网站组别环境可持续性类别银奖。

另一互动新闻《军机加倍绕台》2022年7月18日上线，获得网站组别政治类别银奖，通过中共解放军进入台湾西南空域数据的解析、专家采访录音，探讨当时局势紧张的台海关系。

《军机加倍绕台》获得网站组别政治类别银奖。

本届“w3大赛”共吸引全球超过上千份作品参赛，奖项类别横跨网站、营销、影音、社媒、手机应用与网站等。大赛评审主要为知名导演与电影研究学者，媒体、互动、广告和营销企业高管和设计专才。