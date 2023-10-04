涉嫌性侵妻子还求销案 男子拒不认罪

一名男子被指不顾妻子意愿，两次强行性侵枕边人，落网后还联络岳母尝试说服妻子销案，称两个孩子可能被安排交给别人寄养，她和孩子的身份也会在媒体报道中曝光。

目前37岁的男子被控两项性侵和一项妨碍司法公正控状，他拒不认罪，星期二（10月3日）起在高庭受审。

这起性侵案发生在2020年7月13日晚上，在被告妻子和孩子居住的组屋单位内。为了保护受害人，法庭谕令媒体不准报道任何可能泄露受害人的资料，包括被告的名字。

控方在开庭陈词中指出，被告与妻子在2012年5月结婚，育有一男一女，目前分别为11岁和九岁。被告曾患有严重抑郁症，以及由药物引起的精神病。

2019年8月中，被告住入心理卫生学院，约半个月后出院，搬去与姐姐同住，妻子和孩子则住在另一处的组屋单位。

被告不请自来住进妻子单位 两次实施性侵

隔年7月12日，即案发一天前，被告在没有通知对方的情况下到妻子所住单位，要求搬回家与妻子和孩子同住。当时被告的姐姐、姐夫与妻子的家人也在场，众人劝说妻子让被告住下来，原本不答应这么做的妻子最终只好妥协。

隔天傍晚，被告与妻子带着两个孩子下楼骑脚踏车，之后回返住处。夫妻两人在卧房里讨论两人的婚姻，被告涉嫌在房里突然脱下妻子的衣服，然后用手指性侵和强吻妻子。

控方指出，由于被告的儿子这时候敲门要拿手机玩游戏，被告才停止性侵妻子。他指示妻子坐在床上不准动，把手机交给儿子后回到床上。被告涉嫌第二次在妻子没有同意的情况下，用手指性侵她。过了一会儿，女儿敲门要求拿护发精油，妻子趁被告拿东西时，赶紧躲进厕所。

案发隔天早上，妻子到警局报案，被告当天下午在住家被捕，之后被控上法庭。

控方指被告在同年10月间，四次拨电联络妻子的母亲，要求对方让女儿撤销对他的性侵指控。根据妻子母亲录下的通话录音，被告在电话上说，如果妻子不肯撤销指控，两个孩子可能被安排交给别人寄养，妻子和孩子的身份也会在媒体报道中曝光，而且被告最终极可能脱罪。妻子把这些电话录音都交给警方。案件续审中。