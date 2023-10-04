骗妇女“投资”逾56万元 男子判监四年六个月

马来西亚籍男子设下投资骗局，在四个月内欺骗一名女子转账至少77次进行“投资”，并把骗到手约56万新元用来赌博。男子罪行被揭发后，被判坐牢四年六个月。

被告陈勇山（59岁）面对一项欺骗控状，指他在2022年5月10日至8月29日期间，欺骗一名66岁的新加坡籍女子“投资”194万1915令吉（约56万3750新元）。

根据案情，受害者的亲戚在2022年3月联系前者，与她分享自己的投资经历。受害者在同年5月通过亲戚认识被告，被告联系受害者时自称是股票经纪人。

被告向受害者介绍两个投资电脑的机会，指有来自亚洲和欧洲两种类别的电脑，每投资一台电脑，每个月就可分别赚取6500新元和1万2000新元的回报。

调查揭露，被告还向受害者介绍香港房地产投资，指可能会有300万新元的回报。

受害者听信于被告，在2022年5月10日至8月29日期间，至少77次转账共194万1915令吉到被告在马来西亚的银行户头。

实际上，被告并未使用这笔钱来进行他所说的投资，而是拿去赌场赌博。

2022年5月至11月期间，受害者每次问起投资回报时，被告便以行政收费和汇率等借口进行推脱。在受害者要求退钱时，被告仍继续保证受害者将获得回报，还称若是终止投资，就无法取回投入的所有成本。

由于受害者面临经济困难要求被告还款，被告在2022年8月8日至17日期间，汇了5万令吉（约1万4516新元）给受害者。

2022年11月3日，受害者察觉受骗后向警方报案，被告在同年12月21日被捕。

控方指出，被告欺骗委托他理财的年长者，在四个月内骗取巨款，至今未作出赔偿，恳请法官判被告坐牢四年半至五年半。

法官最终判被告入狱四年六个月。（人名译音）