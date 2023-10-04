环境局检讨灭蚊执法程序 减少错漏加快处罚流程

从2020年起至今，国家环境局共发出2万2400张罚单给住家有蚊虫滋生处的家庭，其中四起或0.02%的罚单，因行政失误错发给其他家庭。

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆星期三（10月4日）在国会答复议员安迪（碧山—大巴窑集选区）有关误发罚单的询问时说，当局接获错发罚单的反馈或上诉后，即刻加以纠正。环境局将改进流程和继续监督，避免错误重演。

马炎庆也说，过去三年，环境局平均经过五个月的时间观察，才对伊蚊繁殖地的检测处开出罚单，这是因为当局需更多时间进一步调查、核实被追究责任者的资料。

他说，过去几年，特别是骨痛热症病例高峰期，因为有更多的稽查工作、发现更多的蚊虫滋生处，处理时间更长。不过，当局正在检讨执行程序，以缩短开罚单所需的时间。

据安迪反映，一些居民在近六个月后才收到罚单，有的初犯者以为不会被罚，没想到半年后收到罚单。他问当局是否能早点寄罚单，并建议把信件亲自交到违例者手上，避免出现误寄事件。

马炎庆说，稽查人员已被提醒，不要让初犯者以为初犯将免责，因为骨痛热症可能致命，制止蚊虫滋生是每个人的责任。

稽查员一旦发现蚊虫滋生处，会当场开通知单给住户，住户如不在家，通知单会留在门缝下。通知单上有联系号码，供当事人查询。

上周共有344起病例 比前一周多42起

环境局网站的最新数据显示，上周共有344起病例，比前一周多42起。

截至星期一（2日），本地共有78个活跃黑区，其中11个是有10起或更多病例的红色高风险区。

位于波那维斯达一带的科学园通道有107起病例，位于牛车水一带的客纳街（Club Street）则有97起病例，两个地点都属于传播率快的红色高风险区。