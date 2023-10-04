新病例过去两周翻倍 专家：可等月底新冠病疫苗再接种

自今年2月过渡至绿色警戒级别以来，新加坡冠病疫苗接种率一直下降，8月的疫苗接种和2月相比少了约10万剂。过去两周本地新增病例同前周相比翻倍，专家分析可能同人们的免疫衰退、更多新加坡人在学校假期出游，以及本地举办一级方程式大奖赛有关。

卫生部答复《联合早报》的询问时说，本地冠病疫苗接种已从今年2月约14万剂下降到8月约4万剂，减少了七成。卫生部长王乙康早前指出，接种冠病疫苗的人数持续下降，意味着随着时间推进，新加坡人对冠病的抵抗力将减弱。

卫生部发言人说：“疫苗接种仍是我们第一道防线，卫生部敦促所有新加坡人，在符合条件时继续接种，五岁及以上的人都应至少建立最低保护。我们也建议60岁及以上者和免疫功能较低者在2023年接种追加剂，接种时间应是距离上一次接种的一年左右。”

根据卫生部网站上的最新数据，在9月25日至10月1日间和9月18日至24日间，本地新增冠病确诊病例分别达到1万5299起和1万4843起，比前一周的6401起多了超出一倍。

卫生部指出，虽然当前冠病病例有所增加，但与前几波疫情相比，眼下的感染人数较低。平均每日新增的住院冠病病例以及加护病房病例也保持在较低水平。感染人数增加可能由多种因素造成，包括人群免疫力减弱、其他新兴变种毒株增加，以及导致病毒传播的旅行和社区互动增加。

新加坡医学专科学院传染病学医生组织主席古鲁医生（Asok Kurup）分析，病例增加可能同更多人在9月学校假期出游有关。另外一个原因则是新加坡在9月中举办一级方程式大奖赛（F1），众多海内外观众聚集，导致病例增加。

对于疫苗接种率骤降，他也说，大多新加坡人已经不在意接种疫苗，因为冠病现在被视为轻微疾病。然而，对可能会生重病或得住院治疗的弱势群体而言，这情况是令人担忧的。

本地10月底迎来新款单价疫苗

本地预计10月底迎来新款单价疫苗，古鲁说新款疫苗将能更好应对目前流行的奥密克戎变种毒株，因此有感染严重冠病风险的公众如年长者和免疫功能较低者，以及有家人属于这些群体的人士应该考虑接种，以获得更好的防护和防止交叉传播。距离上一次接种疫苗或感染冠病超过一年的人士，特别是打算在今年冬天前往北半球旅游者，也应考虑接种追加剂。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院传染病系主任许励扬副教授也说，接种率大幅下降是正常现象，反映某种程度的疫苗接种疲劳感。他说新加坡绝大多数人尤其是年长者都已接种至少一剂追加剂或曾感染冠病，因此出现大量严重感染和死亡的风险很小。

许励扬建议须接种追加剂的人等一等，以接种即将到来的新单价疫苗。不过，他不认为新款疫苗抵新后，疫苗接种率会大幅上升。