冒充采购员取货转售牟利逾100万元 男子判监64个月

熟知食品供应商可以赊购，前采购员数次冒充多家公司采购员，甚至还定制公司印章行骗，五年内欺诈超过100万元，被判坐牢64个月。

被告是44岁的卓松远（译音），面对伪造和诈欺等47项控状。他星期三（10月4日）承认其中13项控状，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，被告在2014年成立一家食品出口公司，后来在2017年因破产而关闭。被告接着前后加入两家大型食品出口公司，担任采购代理。

身为采购代理，被告负责向其他食品供应商订购大量货品。渐渐地，被告熟知整个买卖流程，也知道供应商会给予信誉良好的公司30天的赊购期，当中就包括这两家公司。

被告后来因为未经批准开出公司发票，遭两家公司解雇。

尽管不再是这两家公司的职员，被告却继续冒充公司采购员的身份，向两家公司的食品供应商订购大量物品，并利用前公司的信誉，不付钱就取得食品。

根据法庭文件，被告当时向一家供应商订货，但由于后者未曾与被告所冒充的公司合作，便通知被告须提交一份印有公司印章的申请表格。

为了让申请能获批准，被告特意定制了印有该公司名字和识别号码的印章，然后在表格盖上印章，欺骗供应商。供应商随后批准被告的申请，被告也就冒用公司的名义向供应商订购货品。

为了掩盖罪行，被告阻止供应商将货品运送到公司，安排第三方物流公司取货，或亲自上门取货。

根据控状，从2017年1月至2022年1月，被告冒充多家公司的职员，欺诈至少35家食品供应商，也与他人签订虚假合作协议，欺诈金额总共超过100万元。

在收取这些货品后，被告会把货品分批卖给位于牛车水的餐馆，并用取得的钱还债。警方接获多起通报后，最终揭发被告的罪行。

控方指出，被告运用他在这个行业的知识，利用供应商可赊购的方式行骗。此外，被告预谋干案，也面对多项控状，因此促请法官判被告坐牢60个月至75个月。

被告的律师代求情时则说，被告因陷入财务困境才会选择犯罪，如今已知错，希望法官从轻发落。

考虑到被告犯罪时间长、涉及的骗款数目庞大，法官最终判被告坐牢64个月。