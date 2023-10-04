义安理工学院设立首个校园可再生能源系统　

义安理工学院推出合作能源实验室，这个绿色技术中心将具备智能能源管理技术，设立全岛首个在校可再生太阳能源生态系统，并培养相关专业人才。

合作能源实验室（synergy.lab）由义安理工与云升控股绿色科技（Yinson GreenTech）共同打造，智能能源管理技术将用于管理太阳能光伏场（solar farm）的物联网监测与控制系统，以及用于校园电动汽车充电基础设施。

此外，15个太阳能光伏场通过实验室里的设施，将太阳能转化为电能，提供电动车车主与义安理工校园巴士MooBus-7所使用。MooBus-7是MooVita推出的无人驾驶接驳巴士，从今年1月开始在校内行驶，早晨与中午时间载送乘客。

为了培养城市可持续发展和智能交通领域的人才，义安理工设立了“生活实验室”（living labs），提供学生探索绿色与智能交通两大领域。

不同科系的学生将从中受惠，比如学习智能能源管理系统、电动汽车充电技术（EV charging）以及自动驾驶汽车部署等，实现绿色能源利用。

义安理工学院工程系副处长梁文姬说， 预计未来三年将有多达600名来自不同课程的学生，有机会从事深度科技（deep technology）的研发项目，他们将获得所需的技能以满足行业未来的需求。

就读电器工程系的吴文仕（20岁）说，“平时我们上课使用的数据来自上世纪80与90年代，新技术可以准确收集到实时数据，比如太阳能板所生产的电能与阳光的波动（sine wave）。”

合作能源实验室推介会星期三（10月4日）在义安理工TechSpace@8举行，交通部代部长兼财政部高级政务部长徐芳达是活动主宾。

他指出，新加坡放眼在2050年达到净零排放的目标，陆路交通领域占新加坡碳排放量的15%，“我们可以采取措施减少陆路交通的碳排放，很高兴高等院校与业界进行合作。”