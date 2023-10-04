颜晓芳：会确保须搭校车学生 能负担得起收费

教育部会致力确保所有须乘坐校车的学生都负担得起收费，需要更多资助的学生可向学校申请额外援助。

由于校车营运成本持续上涨，教育部在今年8月宣布，允许校车运营商从明年1月起，根据现有合同车费调涨收费，涨幅最多13%。校车收费上一次上调是今年1月，涨幅顶限为7%。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳星期三（10月4日）在国会回复议员潘丽萍（惹兰勿刹集选区）询问有关校车收费上涨的影响时说，营运成本上升和人力短缺，让校车业者面对的挑战日益艰巨，允许调整收费，是教育部协助业者维持可持续所采取的部分措施。这是为减少校车服务中断对学生和家长所造成的不便。

今年1月起，参与教育部经济援助计划的学生，每月可获得的校车津贴从校车收费的60％增至65％。需要更多资助的学生可向学校提出申请。至于特别教育学校，符合条件的学生可向新加坡协助残障者自立局（SG Enable）申请残障者交通津贴。去年7月起，津贴援助额已增加。

教育部今年6月也宣布，允许符合资格的校车运营商聘请更多外籍人员当司机，以缓解司机短缺的问题。

颜晓芳说，教育部一直同校车业者联系，以了解他们的营运模式和所面对的挑战，教育部近期推出协助校车业者的措施需要时间发挥作用，好让行业恢复稳定和巩固运作。教育部会继续与校车业者合作，确保有足够业者应付需求。