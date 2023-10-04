撞伤头部和被门压死 本地添两起致命工伤意外

砌墙工人疑倒地撞伤头部不治，拖车头司机拉动仓库大门时被压死。今年上半年共发生14起致命工伤意外，这是其中两起最近揭露的事故。

工作场所安全与卫生理事会（WSH Council）星期三（10月4日）发出通报，指两起事故分别发生在2023年5月2日和6月9日。

在5月2日的事故中，不幸丧命的工人在工地完成砌墙工作后，被发现倒卧在墙边，头部受伤，处于半昏迷状态。他被紧急送院，当天身亡。

5月2日，工人在工地完成砌墙工作后，被发现倒卧在墙边，头部受伤，处于半昏迷状态。（工作场所安全与卫生理事会提供）

初步调查显示，这名工人可能是倒地后头部撞击地面，导致重伤不治。

另一起致命意外发生在6月9日，一名拖车头司机在关闭仓库入口处的一扇钢制滑动门时，因滑动门越过挡板，倒下压中他。他随即被送院抢救，但在事发当天宣告不治。

初步调查显示，事发时安装在滑动门顶部的挡板已经磨损，这可能是导致滑动门超出导轨支架进而倒下的原因。

人力部发言人受询时说，当局正在调查上述两起致命意外事故，但不愿透露更多详情，如事故地点和时间，以及死者年龄、国籍和雇主。

避免事故重演 促请雇主采取必要安全措施

为了避免事故重演，工作场所安全与卫生理事会在通报中促请从事上述工作的雇主，采取必要的安全措施。

除了督促工人穿戴好个人防护装备并给予指导，照顾工人的健康，雇主也须时刻确保工作场所的环境整洁防滑，同时避免将易掉落的物件放置在高处。

对于滑动门压死工人的事故，工作场所安全与卫生理事会说：“如果滑动门的设计、安装、操作或维护不当，就会倒下，造成严重甚至致命的工伤事故。”

理事会指出，腐蚀、风化和频繁使用都有可能导致滑动门的挡板失效，引发安全隐患，因此雇主必须定期监测和维护大门。若出现任何缺陷，应立即停用，尽快联系大门制造商修理。

根据人力部日前发表的2023年上半年工作场所安全与卫生报告，今年上半年共有14人因工伤死亡，即每年每10万名雇员中有0.8人丧命。去年上半年共有28人因工丧命，下半年则有18人。

尽管上半年的工伤情况改善，最近几个月因工丧命人数却有上升趋势。人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈早前接受媒体采访时说，人力部正密切留意这个情况，并强调已采取更严格的措施。