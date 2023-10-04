安全疏忽导致潜水员工伤丧命 涉案公司和经理罚款22万元

一家提供水下维修服务的公司因疏忽导致一名潜水员发生工伤意外丧命。为此，运营经理被判罚款2万元，涉案公司则被罚20万元。

此案被告人陈俊鹏（50岁）事发时是Marine Diving & Engineering私人有限公司（简称MD）的运营经理。被告和公司各面对一项抵触工作场所安全与卫生法令的控状，他们星期二（10月3日）在国家法院承认罪行。

这起工伤意外在2018年6月23日下午5时左右发生，地点在新加坡南部史巴洛岛（Pulau Sebarok）附近的水域。死者是27岁的莫哈默·菲尔道斯，事发时受雇为MD潜水员。

案情显示，在2017年7月23日，一艘化学油轮撞上二号码头，码头因此损坏，须进行修复。MD后来获得这项维修工程，内容包括安排潜水员下水，切割支撑码头的混凝土桩。

根据MD工作条规，潜水员切除桩子后，潜水主管就要确保水中无人，并安排将柱子吊到岸上，才能切除下一根桩子。

事发当天，潜水主管许周唐（48岁）安排死者下水，为混凝土桩安装支架，以便展开切除工作。许周唐随后下水切除柱子，但切除后却未安排将桩子吊走。许周唐反而吩咐另两名潜水员下水，切除第二根柱子。

在第二根柱子被切除后，许周唐同样没有吊走该柱子，而是指示死者和另一名潜水员下水。两人当时打算把第一根柱子的支架转移到第三根柱子，岂料死者将手靠在已切割的柱子后，柱子就毫无预警倒下压住死者。

同事见状后，立即尝试拉出死者，并不停呼唤死者，但对方却没有反应。同事立即浮出水面，向其他同事求助。

死者莫哈默·菲尔道斯事发时在水中转移支架，不幸被一根已切割的柱子砸压，送院后因伤势过重不治。（新加坡人力部提供）

死者从水里被救出时已陷入昏迷状态，鲜血不断从他的耳鼻流出，右脸则已变成蓝黑色。同事随即为死者实施心肺复苏术，并将他送往新加坡国立大学医院急救。同日傍晚7时29分，他因伤势过重不治，死因是创伤性窒息伴肺挫伤。

控方指出，身为运营经理，被告未确保工作场所安全，也没有进行安全评估。公司没有遵守安全程序，也没有确保死者有相关潜水执照，因此促请法官判处适当刑罚。

涉案潜水主管许周唐预料会在星期五（10月6日）认罪。（人名译音）