邮费调涨对企业影响较大 而非家庭用户

本地邮费从下星期一（10月9日）起上调。政府指出，邮费调涨对企业影响较大，而不是家庭用户。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪星期三（4日）在国会答复议员叶汉荣（杨厝港区）和林志蔚（盛港集选区）有关新加坡邮政（SingPost）大幅调高邮费的口头询问时说，企业寄的邮件占了80%，相比之下，一般人每月寄少过一封信。

家庭获分10张邮票 以抵消一年涨幅

陈杰豪说，新邮政将分派每个家庭共10张“第一级本地邮资”（1st local），以应对邮费上涨，这些各5角1分的邮票，足以为家庭用户抵消一年的涨幅。本地家庭将从10月底陆续收到这些邮票。

邮政服务的成本持续上升，本地邮费10月9日起上调两角钱，普通邮件的邮费将从现有的3角1分调高到5角1分，涨幅约65％。

新邮政上一次大幅调高邮费是九年前，2014年时从2角2分增至3角，涨幅约36％。

叶汉荣说，有房地产经纪和在慈善组织或中小企业工作的居民表示，担忧邮费上调将影响他们的生计，因为他们的领域须靠邮政服务打广告和营销。林志蔚则质疑，目前是否是调高邮费的好时机。

陈杰豪说，过去10年来，邮政服务的运营环境已大大改变，信件量减约一半。

目前，八成的邮件量多来自大公司、银行、金融机构和中小企业。需寄出大量邮件的企业，将继续获得新邮政的优惠价，而新邮政也会提供相关支援。

核心业务是邮件和包裹 但运营亏损达1600万元

陈杰豪说，作为公共邮政执照持有人，新邮政有责任把信件送到每个地址。它也是上市公司，从事非常规业务，包括海内外的物流服务和房地产。

新邮政去年保持盈利，其中超过90%的盈余，来自物流业务和海外投资。

新邮政在本地的核心业务是邮件和包裹，但运营亏损达1600万元，这是因为全球对信件需求量减少，而物流公司和电子商务公司也不断提升包裹递送能力，导致竞争愈加激烈。

陈杰豪说，每封信的递送成本因此大幅上升，资讯通信媒体发展局因此批准新邮政要求调高邮资的申请。

本地邮资与日本美国不相上下

尽管如此，本地邮资与日本（约7角8分）和美国（约8角6分）不相上下。

一些分析师指邮资调高无法保证新邮政的财务状况可获得改善，因为收入增长可能无法弥补信件数量的急速下降。

随着邮费上涨，新邮政将持续投资国内邮包业务以推动转型，进而提供高效和高质量服务。这将使新邮政可持续经营，履行公共邮政执照持有者的义务。

他指出，政府和新邮政正针对邮政服务的长期展望进行检讨。政府将与新邮政密切合作，确保它继续履行公共义务，同时维护公众和邮政人员的利益。