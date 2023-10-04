许连碹：水价有必要上调 以跟上生产成本涨幅

我国有必要上调水价，以跟上生产和供应水的成本的上涨。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期三（10月4日）在国会答复议员询问时说，自2017年我国上一次调整水价以来，生产和供应水的成本显著上升，公用事业局的营运开支也增加三成左右。

当中，平均电费上涨了37％，建设费用也增加35％。由于全球供应链受阻和运输成本提高，生产水所须的化学品运营成本增加了33％，维修费则因为合约服务费用提高而涨18％。

调高水价为长期投资提供可持续资金 保障水源安全

许连碹也说，公用局采用了节能技术和可抵消建设成本的工程方案等多项措施，设法缓和各项成本动因的影响。不过，生产和供应水加上收集和处理废水的成本，仍高于现有水价，因此有必要调整水费。

许连碹强调，本地水价与生产和供应下一滴水的成本挂钩，这包括建造和提升水利基础设施的费用。“在这个基础上为水定价，能让公用局为长期投资提供可持续的资金，以满足未来需求和保障我国水源安全。”

反对党领袖毕丹星（阿裕尼集选区）补充提问，考虑到公用局获得的利润，政府是否有空间延迟水价上调。

对此，许连碹澄清，虽然公用局2020财年净营运收入为1000万元，但2021财年营运净亏损1亿零900万元，2022财年更亏损近2亿6400万元。

所得净收入会重新投资 支付营运开支投资项目

公用局在政府津贴后转亏为盈，许连碹说，所得的净收入都会重新投资，来支付水务系统的营运开支和投资项目。公用局2018财年至2022财年累积的净盈余约15亿元，这实际上只达应付未来需求所须的30亿元资本投资的一半。

除了准确为水定价之外，我国也须管理用水需求的增长。

明年1月起，扩建或新建从事前端半导体制造的晶圆制造厂，用水回收率须达至少50％。扩建或新建电子或生物医药厂，则得回收特定程序所产生的废水。这适用于每年使用至少6万立方米水的厂房，现有厂房不受影响。

针对议员傅丽珊（三巴旺集选区）询问新规定对企业开支的影响，许连碹说，企业回收和减少用水，长期下来可以收回投资成本，同时节省水费。

据估计，晶圆制造厂安装相关回收基础设施，投资回收期介于两年到四年，电子和生物医药厂则不到一年就能回本。

为进一步支持企业，公用局今年加强了省水基金，包括将水回收项目所能获得的资金顶限，从100万元提高到500万元。