心理健康支援与预防将纳入健康SG计划

有关心理健康的支援和预防将纳入健康SG计划，已有400多名全科医生受过相关培训，并与社区支援团队和医院合作。当局将逐步让更多全科医生受训。

卫生部长王乙康星期三（10月4日）在第七届新加坡心理健康大会（Singapore Mental Health Conference，简称SMHC）上致辞说，在未来两年，当局将制定心理健康方案，把支援和预防心理健康问题纳入健康SG计划，成为全科医生执业范围的一部分。

王乙康指出，和应对所有疾病一样，应对心理健康问题，要想成功取得长期成果，必须给予高度重视、加强预防。“现今，我们有400多名全科医生接受过心理健康疾病管理的培训，并与社区支援团队和医院密切合作，以满足患者的心理健康需求。当局将在未来几年逐步扩大这个群体。”

第七届新加坡心理健康大会星期三在新加坡博览中心开幕。今年的大会主题为“共同创建我们的心理健康生态系统”，这是大会在冠病疫情后，首次采用线上线下双模式进行，大会现场共有800多人出席。来自政府、医疗、社会和教育等不同领域的与会者，将在为期两天的会议上探讨心理健康议题，并交流意见。

在新加坡心理健康大会的会场，卫生部长王乙康（右一）到一个关于职场情绪支持的展位，了解如何识别有需要的员工，并有效地提供帮助。（陈斌勤摄）

15%符合条件人口已参与健康SG计划

另一方面，王乙康同一天在国会书面答复三巴旺集选区议员佳馥梅的询问时说，健康SG计划自今年7月推出以来，已有15%符合条件的人口参与计划。

在各种族群体中，有16%的华族加入，高于全国平均水平。马来族和印度族则有11%加入。不同性别的参与率没有显著差别。

针对更多青少年面临心理健康问题，王乙康认为，虽然年轻一代没有经历过战争和动荡，但他们正在面对着另一种压力和焦虑。“他们试图理解并应对快速变化的世界、快节奏的生活，以及学校和工作场所的激烈竞争；他们也可能在重新定义社交互动的社交媒体中遇到问题。

王乙康透露，由卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生领导的心理健康跨部门工作小组制定了国家心理健康和福祉战略，具体最终建议已敲定，会在星期四（5日）公布。“工作小组从预防和治疗两个角度出发，涵盖社区、学校和工作场所，全面地改善这个问题。 ”

政府在2021年7月成立心理健康跨部门工作小组，聚集各政府部门及学术界与民众代表，小组提出12项初步建议，聚焦于三个重点：让公众更方便寻求心理健康服务、加强对青年心理健康支援，以及改善职场相关举措。