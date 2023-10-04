每元收入能源使用量下降24% 本地企业获节能奖

劳玮笙

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发布 / 2023年10月4日 10:34 PM
安华精密机械私人有限公司常务董事林敬耀（左起）、晶圆系统有限公司执行总裁林巽，以及新加坡蚬壳公司科技部主任张熒天代表公司领取全国节能合作交流平台奖。（叶振忠摄）
安华精密机械私人有限公司常务董事林敬耀（左起）、晶圆系统有限公司执行总裁林巽，以及新加坡蚬壳公司科技部主任张熒天代表公司领取全国节能合作交流平台奖。（叶振忠摄）

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安装太阳能板、改用LED灯泡、为外墙漆上隔热涂料，本地企业安华精密机械私人有限公司，过去几年因采取多项节能举措，不仅显著降低能源成本，更让它拿下全国节能合作交流平台奖的杰出中小企业奖。

为期两天的国家能源效率会议星期三（10月4日）开幕。会议首日，国家环境局向15家企业和三名能源管理人员，颁发2023年全国节能合作交流平台奖，表彰他们在能源和温室气体排放管理的表现。奖项包括：杰出能源和温室气体管理奖、杰出中小企业奖、杰出能源服务业者奖、最佳实践奖，以及杰出能源和温室气体管理人员奖。

安华精密机械四年前逐步采取一系列改善措施，显著降低能源成本。从2019年至2022年，公司每元收入的能耗就减少了24%。

这些措施包括：采用LED节能灯、安装太阳能电池板、在楼梯间安装具运动传感器的照明设备，以及使用反射隔热涂料粉刷建筑外墙等。公司也安装能源管理信息系统，以监测能源使用情况，寻找新的节能方法。此外，公司也与能源效率科技中心合作，促进能源效率。

安华精密机械常务董事：有效节源做法可以很简单

安华精密机械私人有限公司常务董事林敬耀受访时说，从中小企业的角度来看，虽然不能与大公司相提并论，但在购置设备时，公司也考虑运营成本，而不只是设备成本。此外，节约能源并不一定需要高科技，简单的做法，如不使用设备时关掉电源，也能有效节省能源。

另外，晶圆系统有限公司则荣获最佳实践奖。晶圆系统是我国首个在半导体制造厂引入电浆废气处理设备的公司，这套设备让公司把全氟化合物（PFC）的废气排放减少高达95%。全氟化合物是一种温室气体。

晶圆系统有限公司执行总裁林巽说，公司利用供应商提供的现有技术，改良机器设计，提高PFC的减排效率和设备的运行时间。

新加坡蚬壳公司是杰出能源和温室气体管理奖的得主之一，蚬壳公司碳能源管理高级技术员阿米特（Amit Chaudhary）说，自2018年以来，蚬壳在毛广岛上炼油厂的能耗强度减少了5%，相当于12万套组屋一年的用电量和煤气消耗量。

许连碹吁企业将脱碳和能源措施摆在首位

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士致开幕词时说，全球温室气体排放不断上升，以新加坡来看，制造业是温室气体排放的最大来源，我国要实现净零排放目标，制造业扮演关键角色。

随着全球供应链对可持续发展日益重视，许连碹呼吁本地企业将脱碳和能源效率措施摆在首位。

“这可能是一些简单的事情，如使用低能耗的照明或空调系统。随着碳和能源价格呈上升趋势，企业既能获得更高的回报，也可满足全球对供应链可持续性的要求。”

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