每元收入能源使用量下降24% 本地企业获节能奖

安装太阳能板、改用LED灯泡、为外墙漆上隔热涂料，本地企业安华精密机械私人有限公司，过去几年因采取多项节能举措，不仅显著降低能源成本，更让它拿下全国节能合作交流平台奖的杰出中小企业奖。

为期两天的国家能源效率会议星期三（10月4日）开幕。会议首日，国家环境局向15家企业和三名能源管理人员，颁发2023年全国节能合作交流平台奖，表彰他们在能源和温室气体排放管理的表现。奖项包括：杰出能源和温室气体管理奖、杰出中小企业奖、杰出能源服务业者奖、最佳实践奖，以及杰出能源和温室气体管理人员奖。

安华精密机械四年前逐步采取一系列改善措施，显著降低能源成本。从2019年至2022年，公司每元收入的能耗就减少了24%。

这些措施包括：采用LED节能灯、安装太阳能电池板、在楼梯间安装具运动传感器的照明设备，以及使用反射隔热涂料粉刷建筑外墙等。公司也安装能源管理信息系统，以监测能源使用情况，寻找新的节能方法。此外，公司也与能源效率科技中心合作，促进能源效率。

安华精密机械常务董事：有效节源做法可以很简单

安华精密机械私人有限公司常务董事林敬耀受访时说，从中小企业的角度来看，虽然不能与大公司相提并论，但在购置设备时，公司也考虑运营成本，而不只是设备成本。此外，节约能源并不一定需要高科技，简单的做法，如不使用设备时关掉电源，也能有效节省能源。

另外，晶圆系统有限公司则荣获最佳实践奖。晶圆系统是我国首个在半导体制造厂引入电浆废气处理设备的公司，这套设备让公司把全氟化合物（PFC）的废气排放减少高达95%。全氟化合物是一种温室气体。

晶圆系统有限公司执行总裁林巽说，公司利用供应商提供的现有技术，改良机器设计，提高PFC的减排效率和设备的运行时间。

新加坡蚬壳公司是杰出能源和温室气体管理奖的得主之一，蚬壳公司碳能源管理高级技术员阿米特（Amit Chaudhary）说，自2018年以来，蚬壳在毛广岛上炼油厂的能耗强度减少了5%，相当于12万套组屋一年的用电量和煤气消耗量。

许连碹吁企业将脱碳和能源措施摆在首位

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士致开幕词时说，全球温室气体排放不断上升，以新加坡来看，制造业是温室气体排放的最大来源，我国要实现净零排放目标，制造业扮演关键角色。

随着全球供应链对可持续发展日益重视，许连碹呼吁本地企业将脱碳和能源效率措施摆在首位。

“这可能是一些简单的事情，如使用低能耗的照明或空调系统。随着碳和能源价格呈上升趋势，企业既能获得更高的回报，也可满足全球对供应链可持续性的要求。”