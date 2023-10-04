社团（修正）法案通过 加强监管社团和注册程序

加强社团监管和注册程序，让注册官有权查问通过自动程序提出申请的组织不是“开倒车”，而是确保机制继续发挥作用，并保障国家利益与维护治安。自动程序注册的社团，不会因此面对更长的申请时间。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲，星期三（10月4日）在国会为社团（修正）法案提出二读时强调这点。

目前，活动涉及政治、宗教、种族、国籍和人权等课题的指定组织（specified societies），须通过“普通程序”（normal route）注册，接受较长的审查。内政部在2004年推出“自动程序”（automatic route），让不属于指定组织类别的申请者，通过这个更快的途径注册。注册官只要确保申请符合所需条件，收到申请当天就可进行注册，无权进一步查问。

注册官可向自动程序申请者提出问题 也有权拒绝申请

法案已在国会三读通过。接下来，即使是自动程序申请者，注册官也可提出问题，向对方要求更多信息。若发现对方可能从事违法活动，或威胁我国利益和安全，注册官也有权拒绝申请。议员严燕松（阿裕尼集选区）质疑，收紧自动程序似乎在“开倒车”，担心这会使一些组织更不愿意注册，让当局更难监管。

孙雪玲对此解释，在一些情况下，注册官需要申请者提供更多信息，来确定组织不属于指定组织的范围，但根据现有法令，注册官无法这么做。

“如多名议员反映，有鉴于地缘政治关系紧张，各组织都有可能受到外来干预。我国须有相关防范措施，确保组织不被用来影响社会治安与和谐，因此我们对组织动机起疑时，有必要让注册官有权力查问，确保社团通过正确的途径注册，修订内容其实是具前瞻性的。”

过去五年，当局接到约1400份注册社团的申请，约半数通过自动程序申请。孙雪玲强调，修法后，多数通过自动程序的组织，料不必接受进一步查问，就可以获批准，等待时间不会比现在来得更长。自动程序推出以来，当局未发现有社团滥用机制而获注册资格。不过，曾有三个申请注册的社团，因申请人背景引起当局关注，对方后来没有继续申请。

孙雪玲针对娜蒂雅（宏茂桥集选区）和穆仁理（武吉巴督区）等议员有关拒绝申请的问题时也透露，过去五年，当局拒绝了53份申请，占申请总数的3.7％。被拒原因包括社团可能进行违例活动、影响社会治安等。

若触犯法令 刑罚加重

其他修订内容包括：明文确立注册官权限，可要求指定组织加入或修改章程，作为获注册的条件；允许在自动程序中被拒的申请者向部长上诉；增添更明确的考量让注册官决定是否批准社团更名或修改条款等。

触犯法令的刑罚也将加重，例如：向注册局提供虚假资料的人，接下来可被罚款最多1万元，或坐牢最长12个月，或两者兼施。

此外，为了改进行政程序，也是注册组织的慈善机构未来可通过一站式平台，一次过提交年度报告，不必分两次向监管社团法令和慈善法令的单位提呈报告。