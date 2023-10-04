学者：高血压或与失智症有关 应保持良好生活习惯

控制高血压有助于降低患上失智症的风险，但由于高血压非常普遍，不能以之作为唯一根据，使得诊断失智症的过程变得复杂。

来自法国波尔多大学的流行病学教授兼波尔多大学附属医院顾问祖里奥（Christophe Tzourio，65岁）在一场讲座上说，高血压已确定为失智症的可改变风险因素，但这不足以识别失智症高危人群。他说，确认血压波动，即血压变异性（BPV）与失智症之间的关系将有助于在大部分高血压患者中识别这一群体。

新加坡在2026年将进入“超老龄”社会，失智症的发病率预计将增加。新加坡国立大学杨潞龄医学院星期三（10月4日）举办一场名为“失智症管理生物标志物（biomarker）研究进展”的公开讲座，探讨如何通过血压变化、视网膜影像及诊断性分子影像检测阿尔茨海默病的早期症状。

祖里奥接受《联合早报》访问时说：“多运动，体重减少四到五公斤，摄取少盐，对所有人，尤其是中年人来说，能降低高血压，从而降低患上失智症的风险。”

主持这场讲座的国立大学药理学系和心理医疗科副教授曾礼贤（64岁）接受采访时说，完全预防失智症是可能的，关键是“必须尽早保持良好生活习惯，并持续越久越好”。

曾礼贤的老龄记忆与认知中心团队正展开研究，了解失智症轻微至无症状者脑部是否有β-淀粉样蛋白（Beta-amyloid），并通过治疗消除它，希望以此能够完全防止认知障碍和失智症的发生。大脑中出现β-淀粉样蛋白斑块，即细胞外的蛋白质沉积物，是阿尔茨海默症的一项主要标志。

香港中文大学教授兼威尔斯亲王医院名誉顾问医生莫仲棠在讲座上说，近年来不乏可延缓早期阿尔茨海默病恶化的方式，理想的筛查方法应该简单、准确且容易采用，因此认为可考虑利用非侵入式的视网膜成像。视网膜与大脑有着显著的相似性，因此有助于失智症的诊断。

伦敦大学学院和阿姆斯特丹自由大学医学中心的神经放射学家巴克霍夫（Frederik Barkhof）教授则分享，使用活动前检测（PET）或单光子发射计算机断层扫描（SPECT）进行的分子成像，能够显示阿尔茨海默病中的β-淀粉样蛋白等物质，帮助检测失智症。