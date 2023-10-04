电动车附加注册费优惠计划和车辆减排税务计划的回扣明年起调整，促使不少买家趁此前进场，加剧拥车证成价压力。公开组拥车证延续上升势头，成价破15万元。

10月第一轮拥车证公开投标活动星期三（10月4日）下午结束，大型及豪华车组（B组）成价增加5113元（3.6％），报14万6002元。一般用于注册B组汽车的公开组（E组）成价也高涨7360元（5.1％），报15万2000元。

应对大众市场需求的中小型汽车组（A组）拥车证成价微降1000元（1％），报10万4000元。

豪华电动车品牌极星董事经理孙光英说，电动车附加注册费优惠计划（EV Early Adoption Incentive，简称EEAI）和车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme，简称VES）的回扣明年会调整的消息一出，自然在市场引发反射反应。因此，B组和E组成价上涨是预料中事。

业者：估计E组成价未到巅峰

“接下来买车估计只会越来越贵，消费者希望在调整生效前进场，车商手上若有订单，也会赶着在今年内注册车辆。现在距离年底剩不到三个月，越接近12月尾，市场对拥车证的需求将越大。E组成价现在已破15万元，但我估计它还没到巅峰。”

陆路交通管理局和国家环境局9月21日宣布，从明年1月起，EEAI回扣上限将从目前的2万元减至1万5000元；VES也会调整回扣额，排放量较低的A2级车辆税务回扣将从1万5000元减至5000元。

我国明年1月起也将改用全球统一的轻型汽车排放测试规程（Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure，简称WLTP），作为唯一检测私家车和德士的方式。当局会按照车辆的减排表现，决定给予回扣或收取附加费。

本田代理商嘉摩哆总经理黄成顺说，WLTP比目前的检测更严格，估计市场上有显著数量的车款会受影响，车商肯定会趁调整生效前清货。

“现在是拥车证配额低谷期，当局却在这个时间点宣布调整，下个周末又有车展，拥车证需求必定增加，种种原因导致拥车证成价飙涨。”

相信有车队业者趁机进场 推高拥车证需求

他也提到，A组在9月第二轮拥车证公开投标活动收到864个投标，本轮却收到1039个投标。“根据车行门市的卖法，不可能增加这么多，因此相信有车队业者趁机进场，进而推高拥车证需求。”

新加坡车业公会会长梁添丁说，若陆交局没有破例提供更多A组拥车证配额，估计A组成价会比10万4000元还要高。“额外配额是降温措施，它有奏效，但作用不大。”

考虑到VES调整料会推高市场对新车的需求，陆交局早前宣布10月可供投标的A组拥车证配额将增加300张，增幅近24％。

另外，货车和巴士组（C组）成价上涨2099元（2.5％），报8万5900元。电单车组（D组）成价增加156元（1.5％），报1万零856元。

由新报业媒体集团举办的Cars@Expo汽车展销会将在10月14日和15日，于新加坡博览中心第4B和第5展厅举行，每天早上10时开放至晚上8时。

为期两天的展销会共设30个展位，有34个品牌，包括丰田、本田、宝马、马赛地，以及电动汽车品牌如比亚迪（BYD）等。