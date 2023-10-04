澳前总理霍华德：70多年来做法维护了和平 冒险尝试他方“相当愚蠢”

世界各国70多年来维持着脆弱但持久的和平。澳大利亚前总理霍华德指出，其中定然蕴含一定智慧，只有一群“相当愚蠢”的世界领袖才会冒着破坏和平的风险，尝试其他做法。

今年是建国总理李光耀百年冥诞，“亚洲前瞻峰会2023”星期三（10月4日）下午举办纪念讨论会，回顾李光耀对亚洲与全球关系发展的贡献。

我国副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰忆述了1999年美国轰炸中国驻南斯拉夫大使馆事件中，李光耀如何劝说中美双方在短期利益和长期福祉之间作出明智的权衡。这引来李光耀公共政策学院院长柯成兴教授追问，今天的中美关系如何在短期和长期利益之间求取平衡。

霍华德率先回应说，他强烈认为，所有的外交努力，不论来自美国、中国或其他国家，都应致力于尽可能让中美之间的紧张关系降温。他也批评时任美国众议院议长佩洛西去年访台非常不明智，“我希望不会再看到这类情况发生”。

现年84岁的霍华德，1996年当选澳洲总理，在任时间达11年。

他强调，在维护和平方面，世界应延续70多年来行之有效的做法，而不是冒险尝试其他方法。

他也提出，俄乌战争对于台海局势有借鉴价值。“我认为中国领导人可能对俄罗斯没能轻而易举就打败乌克兰感到惊讶。中国政策的制定者可能在想，或许最好还是维持和平，即使它是脆弱的。”

1972年，时任美国总统尼克逊访华，与时任中国总理周恩来签署了《上海公报》，“一个中国”成为了中美关系正常化及两国建交的基础。

霍华德指出《上海公报》有很多模糊之处，应继续让它保持模糊，让各方用各自方式解读，重点是维护和平。

王瑞杰补充说，世界必须意识到，我们正处于非常紧张和危险的时刻。哈佛大学教授艾利森（Graham Allison）的研究显示，战争的爆发往往不是由于人的主观意图，而是一些意外的发生，触发了一系列反应。

王瑞杰说：“世界上如今有两个拥有核技术的超级大国。如果不能形成某种协议、某种克制，情况可能非常危险。”

另一方面，科学与科技进步对就业和技能的颠覆，以及发达国家的人口老龄化，也对每个国家带来巨大压力。王瑞杰指出，排斥全球化，把有价值的贸易伙伴视为敌人的概念非常吸引人，但也是非常错误和危险的趋势。

他因此呼吁各国帮助人民应对这些改变，同时帮助民众了解正在改变全球经济，影响各地民众生活与生计的重大结构力量。