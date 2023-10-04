张志贤：新设多边组织应强化国际秩序 而非分化世界

面对联合国等国际组织的作用弱化，以及新机制如金砖组织等出现，国务资政兼国家安全统筹部长张志贤主张，新设立的机制应有助于强化国际秩序，而不是使世界分化。

张志贤星期三（10月4日）上午在“亚洲前瞻峰会2023”（Asia Future Summit）的开幕对谈上回答提问时说，新加坡乐见更开放、包容和紧密相连的世界。

有与会者提问如何使联合国保持作用，并提到金砖组织等一些规模较小、更具排他性而非包容性的新组织出现。对此，张志贤指出，现有的国际机制，如联合国、世界银行、国际货币基金组织和世界贸易组织虽然有不足之处，但解决方案不是把它们扔到一旁。张志贤说，它们创立的原则仍然适用，各国须加强这些机制，使这些因应二次大战后世界格局而生的机制能反映现下的新世界格局、新的参与者与利益诉求。

“如果我们认真想要建立国际机制和国际规范，我们就应该加强这些机制。如果有问题，我们就应该评估，尝试为这些机制重新注入活力，让它们发挥作用。”

张志贤：慎防世界走向“大国说了算”局面

张志贤也说，应慎防世界局势走向只有大国说了算，不考虑其他国家利益的局面，因为这将让各国合作更加困难。而当本应代表全球利益的关键机制无法发挥应有的作用，其他的机制便会出现，试图发挥影响力并绕过现有机制。

张志贤说：“但我依然认为，更好的做法是保持世界的开放与包容。如果设立其他机制，它们也应有助加强国际秩序，而不是把世界撕裂。”

另有与会者提问，欧盟除了作为经济伙伴还能与本区域有什么样的合作？张志贤建议，欧盟如果希望与世界其他地方互动，就需要了解其他国家的历史、发展态势、文化以及人民真正的诉求，而不能只透过欧洲与欧盟的视角、欧洲对世界的思维方式，因为世界已经非常多元。

张志贤也说，他听出提问者是在建议欧洲加大对其他地区安全事务的参与，然而欧盟对于要在多大程度上参与欧洲安全事务都还在纠结，“欧洲应先处理好这个问题，才去考虑扩大在欧洲以外的安全足印。而当欧洲这么做时，也应在准备好后，以有助世界稳定与安全的方式进行。”