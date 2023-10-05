王瑞杰：借鉴李光耀理念 各国应着眼长期利益合作应对共同挑战

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰认为，虽然全球政治的动态和基调改变，但建国总理李光耀处理亚洲发展和全球关系的理念至今仍适用，各国应从长期利益出发，寻找创造价值和应对共同挑战的合作空间。

王瑞杰星期三（10月4日）在“亚洲前瞻峰会”的一场讨论中，从三方面阐述李光耀对亚洲发展与全球关系的贡献，以及这些理念对今天的借鉴价值。

首先是为亚洲的发展和繁荣指明方向。王瑞杰说，李光耀采取与当时“南南合作”传统思维背道而驰的大胆做法，欢迎日本、美国和欧洲企业到新加坡，并为跨国公司和专业人士创造世界级的营运条件和设施。

新加坡也投资教育，推动以贸易出口为主的工业化进程，创造良好的就业机会，提升人民生活水平。新加坡因此为中国领导人邓小平倡导的改革开放，提供了重要示范。

其次是在地缘政治现实中，开拓合作与谅解的空间。王瑞杰指出，李光耀非常了解大国坚持自身立场的自然趋势，以及它对小国的影响，并提倡要对新加坡、本区域与国际的利益，保持长远的战略眼光。

王瑞杰说，李光耀通过与多位中美政要建立关系，促进双方更好地了解彼此的观点和利益，说服他们把重点放在长期的战略优先事项和共同利益上，克服敏感的短期摩擦。

在交流环节回应李光耀为何能成为各国诤友的问题时，王瑞杰再度提到，李光耀的观点深受敬重，是因为他发言不是为了讨好他人，而是说出自己真实的想法，并有战略性的世界观，关注的不是眼前的忧虑和问题，而是各国的长远利益。

1999年美国战机轰炸中国驻南斯拉夫大使馆后，李光耀会见到新加坡参加亚细安区域论坛的时任美国国务卿奥尔布莱特和时任中国外长唐家璇，就曾坦率地规劝双方，要以长远利益为考量，化解炸馆事件引发的尖锐摩擦。

在1997年至2000年担任李光耀首席私人秘书的王瑞杰，参加了这两场会议。他说：“最有趣的是，如果双方互换会议记录，就会发现李先生对他们说的内容是一样的，但视角很不同。”

王瑞杰记得，李光耀给唐家璇的建议是，中国的长远利益是加入世界贸易组织，继续推进改革开放、经济发展，如果浪费资源去为这件事争吵，将会走上错误的道路，“接受美国的解释，这是一个意外，安抚国内民众，这样才能取得进展”。

李光耀又对奥尔布莱特说，美国应该考虑，长远上是让中国成为世贸组织和多边体系的一员、继续发展更好，还是让中国另寻空间、把中国变成敌人更好。

李光耀的第三个贡献是构建以规则为基础的多边架构。王瑞杰说：“李光耀认识到新加坡的地缘政治现实，要建立一个包容和公平的架构。”

在王瑞杰看来，这些重要理念今天仍然适用。“虽然全球政治的动态和基调已经改变，但我们可以向李光耀先生学习。既要成为战略现实主义者，又要成为务实的理想主义者。”

当前的国际地缘政治环境日益复杂，各国的外交政策又受到国内政治的更大牵制。对此，王瑞杰认为，虽然国内政治较难管理，但必须继续把目光放远，以长期利益为考量，也必须继续寻找创造价值和应对共同挑战的空间。

他说：“如果李光耀先生能看到大国之间，在应对全球挑战方面，扮演具建设性和协作性的领导角色，我相信他一定会感到很欣慰。”

澳大利亚前总理霍华德和马英九基金会创始人兼董事长马英九，也在同一场讨论中忆述他们与李光耀的接触。

马英九指出，李光耀非常关心两岸关系，积极促成两岸和平发展，尤其是1993年4月在新加坡举行的“汪辜会谈”，成为两岸关系历史的里程碑。

他说：“从那时候起，我特别体会到李光耀先生对促进两岸和平发展，有极其强烈的使命感，他认为这有助于协助亚洲与全球的安全与稳定……他对两岸关系的未来走向，有其睿智的观点，台湾为政者都应该重视他提出的看法。”