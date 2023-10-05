分析师：预购组屋需求料强劲 但买家更谨慎

新推出的预购组屋项目地点优越，料会吸引不少潜在买家考虑。尽管如此，更严格的抽签规定生效，首次购屋者将更谨慎，申购率应会更准确反映需求。

建屋发展局星期三（10月4日）推出6800个预购组屋单位。其中女皇镇靠近联邦地铁站的Tanglin Halt Cascadia附近有不少购物商场、餐饮场所和学校，合登集团高级数据分析总监李思德认为，这个黄金地段项目预计会受到买家青睐。

他还说，靠近加冷地铁站的Verandah@Kallang，周围有体育城等不少设施，到市中心也方便，四房式单位的申购率料介于3到4之间。

尽管另外两个加冷黄埔项目的地点距离中央区较远，但博纳总裁伊斯迈指出，Rajah Residences和Tenteram Vantage周围设施齐全，想居住在优选地段的买家或进场申购。他预计未来地铁站旁的登加Plantation Edge I & II也同样受欢迎。“这些项目可能是类似地点的最后几批五年最低居住年限组屋，预计会吸引不少买家。”

建屋发展局今年8月宣布，从2024年下半年起实施新组屋分类框架，其中在各区较优越的地点推出的项目，会规划入新的优选地段组屋，最低居住年限延长到10年。

建屋局将实施更严格抽签规定

从本轮销售活动起，建屋局也将实施更严格的抽签规定，符合首次购屋者（家长与夫妻）（First-Timer (Parents & Married Couples) ）优先组别的买家，在申请预购组屋或剩余组屋时，将有三次抽签机会。若受邀挑选组屋单位时选择弃权，接下来一年再申购将被视为二次购屋者，只有一次抽签机会。

建屋局早前公布数据，受邀挑选单位的申购者中，约四成出于各种原因没这么做。伊斯迈说，想要“试试运气”的买家会因新规定避免轻易申购，本轮销售活动的申购率应该会更准确地反映预购组屋需求。

此外，优先组别在申购全岛各区的标准地段四房式或更小组屋单位时享有优先权。橙易产业公司研究与咨询部副总裁孙燕清说，首次购屋的家庭更可能成功买到预购组屋单位，但预计这类买家不多。

整体来说，孙燕清认为趁新组屋分类明年实施前申购的买家需求强劲，伊斯迈预测本轮销售活动的申购率在4到6之间，其中加冷黄埔、女皇镇和登加的项目更受欢迎。