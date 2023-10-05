预购组屋6800单位供申购 本轮起抽签措施更严格

建屋发展局推出6800个预购组屋单位供申购，其中蔡厝港和登加的四房式单位售价不含津贴从30多万元起跳，加冷黄埔和女皇镇的四房式黄金地段组屋则从53万元起跳。

另外，更严格的抽签措施从这轮申购活动起生效，首次购屋者若受邀挑选组屋单位时弃权，接下来一年将被视为二次购屋者，只有一次抽中机会。

建屋局星期三（10月4日）发文告宣布，在蔡厝港、加冷黄埔、女皇镇和登加推出共八个预购组屋项目。其中六个等候时间少于四年。蔡厝港和登加的单位等候时间最短，介于三年零三个月至四年。等候时间最长的是女皇镇单位，约四年半。

蔡厝港的两个项目提供1895个多类型组屋单位，从最小的二房式灵活单位到三代同堂单位都有。四房式单位不含津贴指标价格介于31万9000元到43万7000元。

登加则提供1010个二房式至五房式单位。四房式单位售价介于35万3000元到41万8000元。

位于加冷黄埔的Rajah Residences 和 Tenteram Vantage提供1779个二房式至四房式单位。四房式单位售价介于48万元到67万5000元。

本轮销售活动的两个黄金地段组屋分别位于加冷黄埔和女皇镇。Verandah @ Kallang共有1143个单位，四房式单位售价介于53万5000元到67万5000元。

位于女皇镇的黄金地段组屋Tanglin Halt Cascadia有973个三房式和四房式单位。四房式售价介于53万5000元到70万2000元，是本轮销售活动中价格区间最高的。

黄金地段组屋津贴回收率维持在6％，屋主日后出售单位须归还转售价或估价的6％，视何者为高。

从本轮销售活动起，符合首次购屋者（家长与夫妻）优先组别（First-Timer (Parents & Married Couples) ）的买家，在申请预购组屋或剩余组屋时，将有三次抽中机会。

这类购屋者在家庭与育儿优先配屋计划（Family and Parenthood Priority Scheme，简称FPPS）下，日后申购全岛各区的标准地段四房式或更小组屋时也有优先权。

然而，抽签规定同时收紧，建屋局早前宣布，所有首次购屋者受邀挑选组屋单位时若弃权，接下来一年将被视为二次购屋者，只有一次抽中机会。其他申请者若弃权，则是接下来一年不能参与当局的组屋销售活动。

另外，从本轮预售活动起，申购者若取得的排号（queue position）是在组屋单位的供应数量内，必须在受邀挑选单位日之后，才能在下一轮的预售活动中申购组屋。

建屋局说，这是为了让其他没能取得排号的申请者，也能买到预购组屋。

本轮销售活动有意申购者须最迟在下星期二（10日）通过建屋局新组屋平台提交申请。在提交申请前，须完成购屋资格通知书的初步核查步骤。

下一轮销售活动定于12月，建屋局将在武吉班让、裕廊西、兀兰、勿洛、碧山、红山和女皇镇推出约6000个单位。