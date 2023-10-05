李嘉诚：“想起故人，我时时好怀念他。”——李光耀百年

新加坡建国总理李光耀、香港商界大亨李嘉诚，相隔五年降世，分别在政坛与商场各顶一片天。“双李”在各自领域叱咤风云大半个世纪，舆论偶有传出两人“相轻”之非议，价值观和追求理念也不尽相同；但更多时候，双李以实际行动展现对彼此的支持：新加坡管理大学、李光耀公共政策研究院，均有李嘉诚基金会的巨额资助。

2015年3月23日凌晨李光耀离世，李嘉诚当日中午即发布悼词，形容李光耀乃“世罕其匹、东西一合的历史巨人”，“一生果敢磊烈，持守相本，风度庄严，平易近人”，感念“其思之深、见之远、仁之厚”；随后携二子赶赴新加坡亲临吊唁，几乎是最早到李光耀灵柩前致意的国际政商学界重要人物。

建国总理李光耀于2015年3月23日凌晨3时18分与世长辞，享年91岁。香港首富李嘉诚（右）与儿子李泽楷（左），前往斯里淡马锡总理官邸吊唁建国总理李光耀。图中为总理李显龙夫人何晶。（档案照片）

为配合李光耀百岁冥诞，制作队拉队到香港专访李嘉诚。已是95岁高龄的李嘉诚忆起故友真情流露，敬重之情溢于言外，昔日谈笑却也历历在目；话音一落，黯然神伤。

李嘉诚接受制作组采访时谈起与李光耀交集的往事回味无穷。（视频截图）

视频10月5日于“亚洲前瞻峰会2023”（Asia Future Summit）首播，这项论坛由新报业媒体旗下三家旗舰报章《联合早报》《海峡时报》《商业时报》联办，邀请亚太区乃至欧美思想领袖、政治家、企业家与学者，在为期两天的峰会上针对三大主题探索亚洲前景：如何在地缘政治紧张的局势中寻求平衡，在经济不确定中保持灵活，在社会变迁中开辟新路。