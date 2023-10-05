为母医药费找兼职 妇坠骗局失3万元

在招聘网站留下联系号码，42岁妇女想找兼职工赚钱付老母亲的医药费，孰料被诈骗集团盯上，坠入求职骗局，痛失3万元存款。

妇女的女儿吴小姐（26岁）告诉《新明日报》，母亲（42岁）是9月17日收到一名叫艾希莉陈的女子发来的短信，对方自称是来自本地招聘公司The Supreme HR Advisory的职员。

“对方表示在JobStreet招聘网站看到我母亲的手机号码，才发短信来联络，对方也称有一间叫‘QOO Media’的公司正在招聘市场营销职员。”

吴小姐说，母亲目前是一名行政人员，确实曾在招聘网站提供个人资料找兼职工，以赚取额外收入，补贴外婆的医疗费。

她指外婆轻微中风，需要住疗养院，母亲才想找兼职工。母亲被告知上述兼职工作只需她在旅游订购网站完成“虚拟订单”，她便能从每笔成功交易中赚取2%至5%的佣金，每天能赚取200元至500元。

初期获百元佣金放下戒心

母亲接受工作后，便被加入一个Telegram群组，以方便接收订单。工作初期也一连两天获得共约140元的佣金，让母亲放下戒心。

不过在9月20日，母亲却被要求从自己的户口，通过PayNow共16次转账到未知的电话号码。根据她们的对话截图显示，母亲每次转账后，对方会告知母亲能获得多少佣金。而每笔交易从253元至3745元不等，总额约3万元。

此外，吴小姐指对方多次向母亲承诺，母亲所支付的资金连同佣金，会一起转账回她的户口。

直到对方要求母亲再支付5007元的“所得税”以取回所有资金时，母亲才惊觉可能坠入骗局。

同名招聘公司：别信！

同名的招聘公司在社媒发声明澄清，并呼吁民众提高警惕。

招聘公司The Supreme HR Advisory于9月16日在Instagram发表声明说，本身与QOO Media公司毫无关联。

贴文说：“如果你收到可疑的工作招聘，尤其还承诺以小博大，在付出最小的努力就可获得丰厚回报的工作机会，请务必谨慎。”

该公司促请公众与他们联系，以核实信息。

完整报道，请翻阅2023年10月5日的《新明日报》。