传统中式糕点制作 编撰成书保留手艺

过去两年多来，糕点师傅杨敏（27岁）开始研究传统中式糕点的制作技巧，并将所搜集的资料和食谱集结成书，希望借此将这门传统手艺保留下来。

杨敏念大学时就对烘焙和中式糕点感兴趣，她从事社工工作两年多后，决定追随自己的兴趣，于是辞职并到新加坡香阳环球厨师学院接受一年半的烘焙训练。

两年前，杨敏发现本地老字号糕饼店渐渐走入历史，也较少有糕点师傅开课教授制作传统中式糕点，如花生糖和糖塔等技巧。她不想这门手艺失传，于是萌生出书的想法。

“一些人普遍认为年轻人对制作中式糕点的手艺不感兴趣，也不愿吃苦，但我觉得不是我们不想学，而是我们没有学习的机会。因此，我想通过这本书让更多人有机会接触这门手艺，只要愿意花时间去学，还是可以掌握这门传统手艺。”

参考古代文献 烹饪书收录90个食谱

这本以英文撰写的烹饪书《中式糕点小学堂》（Chinese Pastry School）除了收录90个食谱，也阐述中式糕点和食材的历史和文化意义，以及烘焙技巧等。为此，杨敏参考了古代文献，包括不同朝代饮食史料记载的食谱、食品科学相关资料，也向中医师请教食疗方等。

杨敏也利用技能创前程培训补助报读食物摄影课程，书里所有照片都是她拍摄的，封面设计也由她亲手绘制。她坦言，尽管出书的过程面临不少挑战，从厨师学院毕业后的首几个月也因为要专心写书而没有收入，但她从未想过放弃。

“有些人问我为何不要等到累积更多经验或退休时，才把这些资料记录下来。但是，我想先开始分享我学到的知识，把制作中式糕饼的手艺保留下来。如果再等多三四十年才写这本书，本地的传统糕饼店可能又更少了。”

这本新书将从本月起在各大书局出售。