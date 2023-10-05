当中间人贿赂动物园前主管 建筑公司工头判监26个月

充当中间人帮家族公司转交贿金，10年内贿赂新加坡野生动物保育集团前设施管理主管和经理共76万零270元，建筑公司工头被判入狱26个月。

被告杜世强（57岁）共面对114项防止贪污法令的控状，他在星期四（10月5日）承认其中10项，余项交由法官下判时一并考量。

被告案发时是Shin Yong Construction私人有限公司（SYC）的工头。SYC由被告已故的父亲设立，主要业务是承包建筑和工程项目，而新加坡野生动物保育集团（WRS）是公司的主要客户。

受贿的张鹏伟（56岁）和陈芳仪（45岁），案发时分别是WRS旗下新加坡动物园的前设施管理主管和经理。前者的职责包括维护动物园场地和处理采购事项，有权批准WRS的部分工程。

控状显示，被告在2005年至2015年期间与他人串谋，分别贿赂张鹏伟和陈芳仪70万9770元和5万零500元。

与张鹏伟达成协议 支付“佣金”换合约

根据案情，被告的父亲和被告于2005年与张鹏伟达成协议，由前者支付“佣金”给后者以换合约。

被告的父亲在2005年过世后，由被告哥哥杜世荣（68岁）接手公司，两人与张鹏伟达成另一协议。张鹏伟会通过被告告诉杜世荣具体的投标价格，确保SYC顺利标到WRS的工程。杜世荣会与一些承包商串通，以指定的价格投标，其中一些标价会较高。

一般，报价最低的公司将获得合同，而作为主管的张鹏伟是最终审批人。张鹏伟会根据给予SYC工程的价值来索取“佣金”，并把写有相关信息的纸张交给被告。被告会转交给杜世荣，由后者准备款项，并把装有贿金的信封交由被告转交张鹏伟。

曾发现猫腻 陈芳仪得知真相选择同流合污

2010年至2011年期间，作为张鹏伟下属的陈芳仪，发现承包商提交的报价经常很接近，怀疑其中有猫腻，于是找被告对质。陈芳仪得知真相后选择同流合污，定期收下“封口费”。

2013年至2015年期间，他们找来另外三家公司的老板或董事张子伟 （47岁）、林天宝（65岁）和许建喜（41岁）加入他们，支付报酬给张鹏伟以换取工程。

被告从林天宝和张子伟处各获取1万元至2万元，作为协助他们贿赂张鹏伟的报酬，被告把这笔钱用在日常开销和赌博上。

在10年期间，SYC从WRS取得的合同总值约908万9651元，WRS预计因此损失140万元。

陈芳仪早前被判入狱九个月，其他人的案件则在审理中。（部分人名译音）