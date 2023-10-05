黄循财访美10天 强化牢固双边关系

副总理兼财政部长黄循财10月5日至15日到美国进行工作访问。这是他去年6月出任副总理之后，首次出访美国。

他将先到亚利桑那州的凤凰城，探访我国派驻在卢克空军基地的“和平卡文”第二阶段分遣队，随后再到纽约市和华盛顿特区出席一系列活动，以及会见多名美国部长和高级官员。

总理公署星期四（10月5日）发文告说，这次访问将强化新美两国牢固且多层面的双边关系。

黄循财上一次访问美国是在去年4月。当时他以财政部长的身份出席二十国集团（G20）第二次财政部长与央行行长会议，以及国际货币基金组织（IMF）和世界银行的春季会议。

我国F-35B及F-16战机部队都将部署在阿肯色州艾宾基地

这次访问的第一站卢克空军基地，是我国空军F-16战斗机飞行员的训练基地。驻扎在这个基地的“和平卡文”第二阶段分遣队设立于1993年，是空军部队在海外成立最久的分遣队，刚在今年4月庆祝成立30周年。

随着我国开始接收F-35B型战斗机，并在阿肯色州史密斯堡的艾宾空军国民警卫队基地（Ebbing Air National Guard Base）部署这款新型战机的训练分队，在卢克空军基地的F-16战斗分遣队也会转至同一个基地，以便让操作这两款战机的人员有更多机会进行综合训练。

企发局在美东设首个全球创新联盟节点

在第二站纽约市，黄循财会以新加坡政府投资公司（GIC）董事会副主席的身份出席GIC投资论坛，以及为新设立的全球创新联盟（Global Innovation Alliance）节点主持启动仪式。

全球创新联盟是新加坡和海外合作伙伴在主要创新中心和重要需求市场所组成的网络，侧重于科技和创新。位于纽约市的这个新节点，是新加坡企业发展局带头在美国东岸设立的第一个节点，支持以新加坡作为基地的科技起步公司和中小企业进入纽约及更大的美国市场。

黄循财此行最后一站，是美国首府华盛顿特区。他会同多名拜登政府的内阁成员和高级官员会面，讨论如何在新兴领域进一步推进双边合作。

他也会在首届“新美关键新兴技术对话会”（US-Singapore Dialogue on Critical and Emerging Technologies）上发表开幕讲话，以及参加在华府战略与国际问题研究中心举行的对话会。

陪同黄循财出访的包括外交部长维文医生、通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明、贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉，以及总理公署、外交部和财政部的官员。