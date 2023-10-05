疑不满竞争对手瞪眼骂脏话 鱼汤摊贩持棍攻击被判监16月

疑不满被竞争对手瞪眼、对自己骂脏话，鱼汤老摊贩一气之下拿用带有钉子的木棍攻击同行，造成后者重伤拿了75天住院假。老摊贩因一时冲动，最终得付出坐牢16个月的代价。

这名鱼汤摊贩是71岁的白传安（译音），案发时在联邦通道3A的东陵福小贩中心里营一家鱼汤摊。被告面对一项蓄意重伤他人的控状，他早前认罪，法官星期四（10月5日）作出判决。

被告与受害者事发前有过争执

受害者是51岁的摊贩王凯辛，与被告在同一个小贩中心经营另一家鱼汤摊。被告把对方视为竞争对手，两人事发前就已有过争执。

案情显示，2022年4月8日早上6时17分，被告抵达小贩中心准备开档。他不久后与受害者碰面，后者看向被告，嘀咕了几句后离开。庭上未透露受害者当时说了些什么。

一个小时后，被告走向小贩中心的洗手区，发现折叠桌后方有一根木棍。被告确认四下无人后，拿起长71公分、一端有钉子突出的木棍。

被告握着木棍离开小贩中心，绕道来到受害者的后方，后者当时正坐在自己的摊位前。被告不动声色上前偷袭，猛挥木棍，用有钉子的一端多次朝对方的后脑勺打去。受害者在骤不及防的情况下受伤倒地。

受害者的妻子当时也在现场，她见状立刻上前阻止被告。被告随后逃回住家。

被告事后向女儿求助，并在女儿的劝导下到警局自首。

受害者右手腕或受永久性损伤

根据法庭文件，受害者被送往新加坡国立大学医院治疗，伤势包括脑出血、头颅和右手腕骨折等。他事后拿了75天住院假。

受害者王凯辛伤得不轻，除了脑出血，头颅和右手腕也有骨折。（档案照片）

控方早前指出，被告利用危险武器重伤受害者，并且攻击后者高度薄弱的身体部位。此外，受害者的右手腕也被评估将可能受到永久性损伤，控方因此要求法官判处适当刑罚。

被告的律师代为求情时说，被告患有攻击性人格障碍，因不堪受害者骂脏话，一时无法控制情绪才动粗，因此恳求法官从轻发落。

法官最终判被告坐牢16个月。