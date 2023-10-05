推出更多基础和社区心理健康服务 受访者：朝正确方向前进

心理健康跨部门工作小组宣布全国心理健康战略，以打造有效的心理健康生态系统。对此，受访的社会工作者和正在接受心理辅导的年轻人认为，政府正朝着正确的方向前进。

一些受心理健康问题困扰或患心理健康疾病的人担心自己被贴上精神病标签，招来有色眼光，因而讳疾忌医。根据全国心理健康战略，卫生部将推出更多基础和社区心理健康服务，相信有助于公众积极寻求帮助。

蒙福关爱的资深社工王渝宣主要服务年长居民、心理健康疾病患者，以及他们的家人和看护者，并且同专业人士和社区伙伴合作，让所服务的群体能在各方面获得所需援助。

在社区诊所看诊 有助保护患者隐私

王渝宣告诉《联合早报》，更多综合诊疗所医生及私人诊所的全科医生加入应对心理健康问题的网络，肯定对患者有帮助。

“一些患者很担心一旦自己踏入心理卫生学院或医院，就会被贴上异类标签，因此非常抗拒求医。一些患者的家人则因为工作繁忙，不方便陪同有心理健康问题的父母到医院看病或复诊，可能耽误治疗。不过，如果他们只须下楼或到住家附近的诊所，就有人能够帮助他们，患者求诊的意愿就会高很多，家人也会更积极参与疗程。”

在社区里的一般诊所看诊，有助于保护患者的隐私，也就淡化掉原本可能烙印在他们身上的标签。

设试点住宿型康复设施 挽救年轻生命

另一方面，卫生部也会设立试点住宿型康复设施，帮助那些没有心理健康疾病、但有自杀念头的青少年减轻压力。

曾因为升学遇到挫折而不断责怪自己、进而产生自杀念头的陈恩伟（22岁，国民服役人员）认为卫生部的新尝试值得鼓励。

除了医药疗程和辅导，陈恩伟还有一群好朋友在他想不开时及时开导他，助他跨越难关。但并非所有年轻人都愿意向家人和朋友承认想自杀，可能错过获救的黄金时刻。

陈恩伟指出，一些青少年或更倾向于同陌生人开口，因此入住康复设施，反而随时能向精神科医生、心理学家或辅导员等求助。

“自杀念头可能说来就来，如果能赶快获得开导，顶着压力的青少年或许就不会想不开而走上绝路。”

陈恩伟强调，住宿型康复设施的定位很重要，不应同心理卫生学院和医院有关联，因为还是有不少人惧怕自己被他人贴上精神病的标签。