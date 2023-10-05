碧山可直通市区 加冷河沿岸新设施提升走或骑体验

从碧山直通市区的第一阶段连道开通了。加冷河沿岸的人行道和骑行道已衔接起来，人们出行更安全顺畅。

以往，公众若从碧山步行或骑脚踏车到市区，须“上天桥、下通道”，路途并不顺畅；部分道路交通繁忙，或路面不够平坦，存有安全隐患。

为了改善该连道的通行体验，市区重建局沿路加强道路设施，包括提升中央快速公路地下通道，并在加冷峇鲁、文庆路上段，以及实龙岗路和明地迷亚路处，修建新的地下通道和交通灯过道。市建局在沈氏道增设交通灯，把路段从390米缩短至70米；不远处的芽笼路地下通道也增建斜坡，方便公众步行和骑行。

长达10公里的连道在2027年建成后，人们可从碧山宏茂桥公园一路顺畅通行到市区，所需骑行时间从之前的约一个半小时缩短到30至45分钟。

碧山直通市区连接项目改善沿路的通行设施，并加入壁画和投影等设计元素反映加冷河的面貌。（李冠卫摄）

空间增高安装灯光和座椅

此外，当局也在上述地点进行其他改善工程，包括加宽道路和增高空间，以及安装灯光和座椅。

从2003年就开始使用这条路线来往住家和办公地点的朱桦（63岁，商人）说，改善后的道路骑起来更加顺畅方便，省下绕道的麻烦。其中地下通道的高度也从1.9米增加到2.4米，脚踏车骑士不会再面临头部撞到墙的危险。

他说，连道的设计十分细心，比如中央快速公路的地下通道在走道一旁增设座位，给人们提供歇脚处的同时，又不阻挡道路。

国家发展部长李智陞（右三）参观新开通的碧山直通市区连接项目。（吴先邦摄）

为了反映加冷河的历史风貌，连道的几个地点融入壁画和由居民上色的座椅，记录着沿岸地区从沼泽到社区的发展。国家发展部长李智陞星期四（10月5日）为第一阶段衔接工程竣工主持推介时说，建国先驱在几十年前就设想把河道改造成宜居环境。

“我们通过谨慎利用土地和长期规划，经过数载把计划逐渐实现。”

市建局早在2015年就开始探讨改善加冷公园连道，2017年向脚踏车骑士等相关群体展开咨询，并从2021年起分阶段施工。连道目前横跨泛岛快速公路部分的缺口工程规模浩大且复杂，预计2027年完工。

市建局执行土木工程师黄家富说：“项目可鼓励人们减少用车，让新加坡成为一个更可持续和健康的城市。”