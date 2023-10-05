2025年发展总蓝图草案检讨问与答

市区重建局星期四（10月5日）宣布就2025年发展总蓝图草案展开公众咨询，《联合早报》为你解答相关疑问。

①发展总蓝图（Master Plan）和长期规划检讨（Long-Term Plan Review）有何不同？

发展总蓝图是法定的土地使用规划，包含土地用途和开发密度等细节，指引我国未来10年至15年的中期发展。总蓝图每五年检讨一次，会将长期规划检讨中，宏大且长期的战略转化为详细计划。长期规划检讨则是每10年检讨一次，为新加坡未来50年及更长远的城市发展提供方向。

最新一轮长期规划检讨在2021年启动，市建局一年内咨询1万5000名新加坡人，提炼出七个主轴，即居住、工作、休闲娱乐、出行、建筑遗产、共同责任和可持续发展。市建局当时说，这些主轴是根据我国面对的未来趋势和挑战，以及新加坡人的期许和想法制定的。

在长期规划检讨的基础上，市建局接下来两年将同更多新加坡人和利益相关者合作，共同制定2025年发展总蓝图草案，检讨内容包括在更多中央地段建设住宅、制定“休闲发展总蓝图”（Recreation Master Plan），以及加强“保留情感廊道”的特色。

②发展总蓝图的四大主题从何而来？

市建局根据最新长期规划检讨的七大主题，归纳出发展总蓝图草案的四大主题，即：打造快乐健康城市、增强城市韧性、促进可持续增长，以及尽责治理自然与文化遗产。

主题不仅涵盖住屋和土地等硬件设施，也兼顾人口健康和文化历史等“软件”，旨在把新加坡打造成更宜居、包容和更有魅力的家园。

这些主题从政府近年来的政策动向中已有迹可循，反映当局应对人口老龄化、土地供应有限、住屋需求增加、经济转型和气候变化等挑战所采取的策略。

③本轮发展总蓝图草案检讨与过去有何不同？

根据市建局网站资料，新加坡早在1958年就推出发展总蓝图。蓝图由当时的英国殖民政府制定，着重于建设公路和住宅等设施。

随着新加坡的独立和快速发展，发展总蓝图在规划土地用途上扮演重要角色。

2014年发展总蓝图的重点，是提供高素质的住宅和推动经济活动，包括规划兴建50万个住宅单位、设立区域商业中心创造就业机会，以及发展南部濒水地区和滨海南地区等新地带。

2019年发展总蓝图则聚焦在市中心兴建更多住屋、发展地下空间，以及增加1000公顷的绿色空间等。