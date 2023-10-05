泰雷兹扩大本地业务 未来三年增聘逾千人

法国航空航天与国防科技企业泰雷兹宣布加大在新加坡的投资，包括成立空中交通管理卓越中心，推动亚洲空中交通管理领域的发展。配合投资，泰雷兹未来三年计划在本地增聘1000多名员工。

泰雷兹（Thales）今年庆祝在新加坡运营50周年，集团董事长兼首席执行官凯纳（Patrice Caine）星期四（10月5日）在庆祝晚宴上，宣布集团接下来在本地的发展计划。

本地团队设计无人机追踪系统

例如，泰雷兹将在亚逸拉惹弯的厂区设立空中交通管理卓越中心（Air Traffic Management Centre of Excellence）。中心致力于空中交通管理系统TopSky-ATC的工业应用和设计活动，同时将与区域空中导航服务供应商探讨未来合作与创新。

未来三年，中心将加大力度推动亚洲空中交通管理领域的发展，包括招聘更多专家。泰雷兹在新加坡约有2000名员工。

飞行安全是空中交通管理的重要一环。随着无人机日益普及，泰雷兹的新加坡团队设计出一款无人机追踪系统，有助于无人机操作员和空域管理者有效协调，降低飞安风险。

这款名为ScaleFlyt Remote ID的追踪器，是首款本地设计与开发，并能在全球进行商业应用的无人机产品。

新国防中心将长期支持我国武装部队科研维修工程

此外，泰雷兹也宣布，在本地新设的国防中心（Defence Hub）星期五（6日）正式投入运作。国防中心旨在维修、工程和科研等方面为新加坡武装部队提供长期支持，从而加强国防实力。

泰雷兹并未透露上述项目的具体投资金额。

晚宴主宾、副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰致辞时说，泰雷兹宣布的投资项目，将协助新加坡深化能力，并为我国人民创造令人兴奋的就业机会，也有助于泰雷兹提升服务客户的能力。