组屋转售9月量价齐跌 分析：是否趋稳得观察数月

第四季度两场来临的预购组屋销售活动让买家期待，转售市场上的组屋价格自2月以来首次下跌。9月的组屋转售量比8月减少近两成，售价也比8月略降0.6％。转售价是否已趋于稳定，分析师看法不一。

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）星期四（10月5日）发布的预估数据显示，9月有1985个转售组屋单位转手，比8月（环比）减少19.7％，也比去年9月（同比）低23.3%。

9月的成熟组屋区组屋转售价环比略降0.4%，非成熟组屋区略降0.9％。从房型来看，三房式单位略升0.6%，四房式跌0.9%，五房式略降0.3%，公寓式组屋跌2.1%。

转售组屋整体价格环比略降0.6%，同比则上扬4.9%。各房型组屋转售价都高于去年同期，三房式同比涨4.8%，四房式5.8%，五房式5%，公寓式组屋3.4%。

9月成交的转售组屋中，59.9%属非成熟区。四房式单位占多数，达45.5%，依次是三房式（25.6%）、五房式（23.1%），以及公寓式组屋（5.8%）。

42单位百万组屋转手 占转售交易2.1%

以超过百万元转手的组屋单位，9月有42个，占转售组屋交易的2.1%，比8月少12个。大巴窑有七个，红山和碧山各六个，其余百万组屋则位于加冷黄埔、武吉知马、中央区、芽笼、女皇镇、金文泰、实龙岗、裕廊东、宏茂桥、兀兰、勿洛、武吉班让和榜鹅。

99.co首席数据官哈金（Luqman Hakim）指出，10月和12月两场预购组屋销售活动、高企的利率和通货膨胀，加上转售组屋价格过去数月攀升，转移了部分潜在买家的需求。他预计转售组屋市场需求较低情况将持续至今年年底。

分析：经两年涨价及近期降温措施 价格阻力已出现

博纳产业（Propnex）研究与内容主管黄秀莹认为，除了农历七月，由8月推迟至10月4日的预购组屋销售活动也是转售组屋市场活动放缓的因素，尤其是一些买家希望购买加冷黄埔和女皇镇等理想地点的预购组屋。此外，买卖双方的价格预期不匹配也可能导致交易放缓。

黄秀莹指出，经过两年强劲的价格增长以及近期的降温措施，价格阻力已出现，组屋转售价似乎已趋于稳定。虽然转售组屋交易量预计相对稳定，但地点理想、等待时间较短的预购组屋增多，可能吸引部分买家。

橙易产业（OrangeTee & Tie）研究与咨询部副总裁孙燕清则认为，市场情绪普遍乐观，9月转售组屋价格下跌或只是暂时现象，须再观察几个月的价格走势，才能确定真实价格轨迹。

ERA产业主要执行官林东荣提醒，10月预购组屋销售活动伴随一系列更严格限制，有特定住房需求的买家可能仍会将目光转向转售市场。

合登集团（Huttons）首席执行官叶润明预测，随着预购和转售组屋供应量的增加，今年组屋转售价或下跌5%左右。