地铁环线汤东线10月中起 调整营运时间整合系统

配合地铁环线第六阶段和汤申—东海岸线第四阶段的系列系统整合工程，从10月15日起至明年1月，这两条地铁线在特定日期会提早结束或延迟开始服务时间；明年1月中起环线两个地铁站一侧月台也会暂时关闭。

陆路交通管理局星期四（10月5日）与负责经营这两条地铁线的业者SMRT联合发文告宣布，环线会在10月和11月的四个星期天（10月15日、22日、29日及11月5日），提早在晚上10时结束服务。这会让工程团队有多约两小时的时间测试列车自动监控系统。

这套新系统负责调节无人驾驶列车运行，是环线信号系统的关键组成部分。环线第六阶段的三个新地铁站吉宝、广东民和爱德华太子站，预计在2026年通车。届时新系统可让23列新车、三个新站及扩建的金泉车厂投入营运。

陆交局发言人答复《联合早报》询问时说，预计每个星期天会有约1万3700名乘客受环线提早关闭影响。

明年1月至5月 直落布兰雅站和港湾站一侧月台全天候关闭

另外，从明年1月20日至5月24日，环线的直落布兰雅站和港湾站一侧月台将全天候暂时关闭，以进行轨道工程，衔接港湾站到滨海湾。在尖峰时段，列车会在肯特岗或拉柏多公园站掉头，另外会有接驳列车在拉柏多公园站至港湾站三站之间运行，每10分钟一趟。

为了减低对乘客的不便，陆交局会在平日上下班的尖峰时段，提供额外接驳巴士服务，每隔10至15分钟往返港湾、直落布兰雅、拉柏多公园和肯特岗站。两个地铁站单侧月台关闭，当局预计每天有约4万3000名经过拉柏多公园站至港湾站的乘客受影响。

陆交局轨道电气与机械项目总署长余文超说，他们事前已估算完成工程所需的额外时间，并评估客流量，尽量减少对乘客的不便。

此外，从11月3日至明年1月28日，汤东线每逢星期六及星期天，会延迟至早上8时才开始营运；每逢星期五及六则会提早在深夜11时30分关闭，以进行延长线系统测试工程。不过11月11日和12日，即屠妖节前夕和屠妖节当天，列车营运时间不受影响。

在地铁早上8时才开始营运的周末，汤东线兀兰北站和加利谷站之间，以及加利谷站和欧南园站之间会有接驳巴士。每5至10分钟一趟。

当局预计汤东线调整营运时间期间，平均每个周末会有约1万9200名乘客受影响，大部分是周末早上出行者。

汤东线第四阶段七新站预计明年通车

汤东线第四阶段的七个新地铁站（丹戎禺站至碧湾站）预计明年通车。SMRT地铁有限公司总裁蓝晓开说：“地铁在特定日期迟开早关很重要，因为除了定期的维护工作外，还需要额外时间进行各项测试。”

陆交局和SMRT促请乘客提前规划行程，公众可通过MyTransport.SG应用和陆交局、SMRT的社交媒体专页了解详情。