全国心理健康服务分四等级 让需支援者更及时获援助

全国心理健康战略出炉，本地心理健康服务将推行分级护理模式，根据对象个人心理健康需求，更好地协调医疗和社会援助服务。这包括更积极从上游着手，以及加强基础心理健康服务，让需要心理健康支援的公众更及时获取适合的援助。

政府最迟会在2025年成立全国心理健康办公室，监督全国心理健康战略的执行工作，以及规划心理健康护理的未来发展。

心理健康跨部门工作小组星期四（10月5日）召开记者会，宣布我国首个全国心理健康战略将涵盖四大重点，即全方位扩大心理健康服务、提高社会服务和前线人员及早识别心理问题以及提供介入支援的能力、进一步在社区和学府推广心理健康意识，以及加强职场心理健康支援。

政府将根据个人心理健康需求或问题严重程度，把心理健康服务分为四个等级别。

针对一般公众的第一级别，主要涵盖社区内心理健康意识的推广和同侪互助；第二和第三级别面向有轻微或中度心理健康问题的人，包含辅导和心理治疗；第四等级的心理健康服务，以严重心理健康疾病患者为对象，包含精神科治疗和长期心理介入方案等服务。

领导心理健康跨部门工作小组的卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生在记者会上说，有心理健康需求的人未必患有疾病，但他们也需要援助。

政府要让公众更容易获得心理健康支援。普杰立指出，这意味着，人们须能够在社区，包括工作与学习场所，以及通过家人朋友获得心理健康支援。此外，提供这类支援的前线工作者也须有适当知识与技能。政府将推出全国培训框架，引导前线人员的心理健康技能培训工作。

基础心理健康服务将扩大，让有轻微心理需求的公众更好地在社区获得援助。到了2030年，现有和新的综合诊疗所都将提供心理健康服务。随着心理健康问题的预防将纳入健康SG计划，更多全科医生将接受心理健康疾病管理的培训。

卫生部也正同急症医院合作，确保本地医院有足够资源应付精神疾病患者的需求。心理卫生学院接下来会增加床位和提升康复服务。正在重新发展的亚历山大医院也会扩大精神科服务。

此外，本地还会增设两个新的精神科疗养院和一个针对精神病患者的社区康复设施。

政府在2021年7月成立心理健康跨部门工作小组，聚集数个政府部门、学术界及民间组织代表。工作小组在2022年5月至8月就12个初步建议展开公众咨询，获得超过950个反馈，有关意见纳入全国心理健康战略。

针对媒体询问不少公众在公共医疗机构寻求心理健康服务面对较长的等候时间，普杰立指出，政府希望通过推行分级护理模式，让人们更容易在社区内寻求适合的支援服务，进而减缓过多人同一时间寻求相同服务的情况。另一方面，他强调，现有的政府津贴框架涵盖所有医疗状况，包括心理健康疾病，担心私人诊所费用昂贵的公众，可以到公共医疗机构寻求心理健康服务。