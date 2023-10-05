心理健康服务扩大并分级推行 让有需者更易获支援

扩大心理健康服务是新出炉的全国心理健康战略的重要一环。除了与急症医院合作，精化其护理模式之外，政府也将提升基础医疗领域的心理健康服务，让有需要者能更便易地获取心理健康支援。

根据星期四（10月5日）公布的全国心理健康战略，本地心理健康服务将以分级护理模式推行。

心理卫生学院将在现有近2000个床位的基础上，进一步增加床位及增强康复服务。该学院已翻新了11个急症病房，包括设立一个新的康复中心。康复中心会为患者提供结构化的康复程序，以便他们能够为独立生活做好准备。

新加坡国立大学医学组织也已经做好规划，要在重新发展中的亚历山大医院扩大精神科服务，为精神病患提供更多支持，包括提供更多床位，以及增设儿童精神科服务。

2030年以前设两新精神科疗养院

为应对未来的需求，政府会在2030年以前，建立两家新的精神科疗养院和一个针对精神病患的社区康复设施。

加强基础医疗领域的心理健康服务能力，也是扩大心理健康服务至关重要的部分。对公众而言，到综合诊疗所和全科诊所看病，不仅方便，也更实惠。

在本地的24家综合诊疗所中，有17家已提供心理健康服务。据了解，这些诊疗所都有由家庭医生、护士、心理医生和医药社工组成的多学科医疗团队，为有需要者提供妥当的心理健康帮助。其中的家庭医生也接受了额外的精神科培训，能与心理医生合作。

另外，这些团队也会获得与它们合作的重组医院或心理卫生学院精神科医生的支援。若有需要的话，也能将病患转介至医院的精神科部门。

最迟2030年在所有综合诊疗所提供心理健康服务

卫生部也计划，最迟在2030年，在所有综合诊疗所提供心理健康服务。

目前，社区内已有约400多名全科医生接受过心理健康疾病管理培训。卫生部希望能在接下来的几年，鼓励更多全科医生接受培训。

领导心理健康跨部门工作小组的卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生，星期四在记者会上说，在提升医院能力的同时，也须切记有轻度至中度心理健康服务需求的人士不一定需要到医院，他们可在基础医疗服务和社区护理服务中得到照顾。

产前抑郁症筛查纳入孕妇例行护理

在全国心理健康战略中，产妇心理健康也受关注。根据竹脚妇幼医院近日发的文告，本地每五名孕妇中，就有一人患上产前抑郁症。若不及时治疗，不仅可能会是造成产后抑郁症的原因，也会影响母子关系。

当局将加强对在孕期和产后妇女的心理健康支持，并在竹脚妇幼医院启动了产前心理健康计划（Psychological Resilience in Antenatal Management，简称PRAM），将产前抑郁症筛查纳入孕妇例行护理的一部分。院方今年也推出了围产期心理健康指导方针（The Perinatal Mental Health Guidelines），给从怀孕到产后的妇女提供全面和及时的建议。