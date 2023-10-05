肾脏基金会EMPower计划 助洗肾者重返职场

患有糖尿病和肾脏疾病的何子富（61岁）2014年因糖尿病失去一条腿，四年后更被诊断出肾功能衰竭，面对重重打击，他一度感到绝望，甚至两次尝试放弃生命。但在家人的坚定支持下，他度过了艰难时刻，重新找到活下去的勇气。

何子富反映，洗肾病患很难找工作，自己尝试了四年都找不到工作，情况比失去一条腿的时期还艰难。每当他去面试时，对方听到他需要一周三天洗肾，左手也不能拿重的东西，再加上残障，都会叫他回家等消息。

得知全国肾脏基金会的病患就业计划（EMPower）之后，他的生活迎来了新转折。该计划是肾脏基金会与雇主合作的倡议，帮助病患重返职场就业。通过这项计划，何子富找到了在茶意（Tea Ideas）担任经理的工作。

社企创办人：雇主员工间要坦诚相互体谅

茶意是一家社会企业，雇员包括年长者和肾衰竭者。茶意创办人王佩云受访时说，她的母亲也是肾衰竭者，她了解病患所面临的挑战，并采纳灵活的工作安排以配合员工。

她说，何子富虽残障却是能干的员工。一人负责打理整间茶馆，包括冲茶、招待客人、卖茶、介绍茶等，她只需在旁给予信心和肯定。她认为雇主和员工间要相互坦诚，相互体谅。

她举例说，有一次尝试让何子富穿长裤把装上义肢的腿遮盖起来，但何子富反映，这会让他遇到一些生活难题如搭地铁时没人让座，或在人群中容易被人撞倒等危险情况，王佩云听完马上作罢。

Leckerbaer糕点店也有一名员工是洗肾病患，经理黄淑芬说，除了安排工作时间要配合洗肾日程表外，基本上与其他员工无异。

50家企业伙伴加入 已助近100病患就业

全国肾脏基金会于星期四（10月5日）在NKF中心举办 “雇主合作伙伴研讨会”，鼓励更多雇主与肾脏基金会合作，进一步了解洗肾病患面临的挑战，并为他们提供支持。

作为全国肾脏基金会全方位康复计划的一部分，病患就业计划与雇主携手合作，为渴望就业但因频繁的洗肾和医疗会诊，以及合并症如糖尿病和高血压而急需住院的病患找到工作。

自2021年起，这项计划已有约50家企业伙伴加入，帮助近100名病患就业。

全国肾脏基金会执行理事长黄振令说，肾脏基金会最终目标不仅是延长病患的生命，也要患者活得有意义。