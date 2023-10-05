创伤患者中年长者占多数 预防跌倒是关键

过去三年，创伤是本地10大主要死因，占总死亡人数的2%，而因跌倒而受重伤的患者中，不乏年过65岁的年长者。随着本地社会持续老龄化，预防老人跌倒是我国重点关注的方向。

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生星期四（10月5日）出席第14届新加坡创伤与急症护理大会开幕式。他致辞时说，根据全国创伤资料库的数据，年长者占中度至重度创伤案例的三分之二以上，而跌倒是造成创伤的主要原因。

各区政府急症医院分组 由一家专科齐全医院当主力

为了更有效预防和治疗创伤患者，普杰立说，卫生部正从几个方面应对，包括按地区把政府急症医院分成不同小组，每个小组由一家专科齐全的医院担任主力，负责处理大部分的创伤病例，确保创伤医疗服务覆盖全岛。

以陈笃生医院为例，它是中部地区的创伤治疗主力医院，负责管理中部伤势较重的病患，同时也为地区内的其他医院提供支持。

陈笃生医院创伤医疗服务主任兼高级顾问张立胜医生受访时说：“新的医院如盛港综合医院可能在应对创伤病患方面较为吃力，但加入这个区域化系统之后，它们就能获得主力医院的支持，能给予病患更好的照顾，达到更理想的结果。”

张立胜也说，中部地区的医院已同意共享创伤病患的数据，并且正与全国创伤资料库密切合作，进一步分析这些数据。“通过这项数据共享协议，我们可以更好地应对与回应不断变化的创伤趋势。”

普杰立：也在环境运动饮食等方面 助年长者预防创伤

此外，普杰立也强调从源头预防创伤的重要，这包括思考如何通过正确的预防策略，在环境、运动和饮食等方面，协助年长者更好地应对老龄化，降低重伤及创伤风险。

新加坡创伤与急症护理大会为期两天，这也是冠病疫情暴发以来，活动首次回归实体举行。