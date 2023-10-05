教育部长陈振声说，培养人才需要与市场对口，以确保个人价值获得充分发挥。大华银行就计划同多家学府合作，培养拥有市场所需技能的人才。

一年一度的大华银行“Better U”节星期四（10月5日）举行。教育部长陈振声是活动主宾，他在现场与大华银行集团人力资源主管唐自强举行对话。

陈振声：公司应助员工寻找个人能力技能与自身价值

谈及员工与公司之间的关系时，陈振声说，个人的能力、技能与自身价值如同“信号”，很多时候公司提供的信号不明确，或是员工不清楚自身追求的信号是什么，结果造成市场人力资源流失，无法善用人才；因此，公司如何帮助员工找到这些“信号”是值得大家共同探讨的。

他还指出：“科技是中立的，我们不止需要学习，而应该了解科技能带来什么价值，甚至怎么把科技如人工智能转化成新事物，赋予它新价值，这才是关键。”

陈振声说，趋势会持续改变，我们要如何认知、处理与克服未来的不确定性，如何加速提高能力以自我调整来面对不确定，是最重要的。

大华银行设在职培训中心 与学府合作培育业界人才

大华银行在会上宣布，将扩大各种职业支持计划，包括设立大型在职培训中心、帮助资深员工做好退休准备等。银行也开展实习与工作计划，培养相关人才。

大华银行集团人力资源主管唐自强说，集团在新加坡管理学院设立了培训中心（UOB Better U Campus），以提升员工技能和提供再培训的机会。

培训中心占地1万500平方公尺，有六间培训室和一个系统培训空间（system training space）。未来，集团的所有在职培训都会在这里进行，首个培训课程预计明年第一季开课。

此外，大华银行将联同五所理工学院和三所工艺教育学院，推出为期一年的学习与工作计划（U Unleash Programme），共同培养学生的相关技能。

学生可以在集团旗下的各个部门，担任助理客户经理和信贷分析师等职位；预计三年内会有500名学生参与此计划。

大华银行的年轻职员潘家琪在一年内边学习边上班，内部的科技发展计划助她掌握新技能，提升工作效率。（曾坤顺摄）

46岁的杨美琳原是大华银行的客服副经理，工作来到第18个年头之后，她决定转换跑道，学习新知识，于是报名参与专业人员转业计划（Career Conversion Programme，简称CCP），如今她是反金融犯罪行动经理。

潘家琪（26岁）加入大华银行两年，成为自动化机器人流程的开发人员。她报名参与为期一年的科技发展计划（Technology Development Programme），以掌握更多关于软体开发和网络安全的技能。

过渡计划助资深员工为退休后生活做准备

集团也实行退休过渡计划SURF，让接近退休年龄的资深员工，为退休后的生活做好准备。该计划的重点是协助员工在心理、生理与财务方面为退休做准备；内容包括根据员工的个人身体状况制定保健健计划、强调遗产规划的重要性和如何规划遗产等。