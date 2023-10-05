卫生部：设住宿型康复设施 助青少年应对压力

并非全部有自杀倾向的人都有心理健康问题，卫生部将设立试点住宿型康复设施，来协助青少年应对所面对的压力，并协助社区伙伴培育心理健康，在危难时刻互相扶持。

卫生部指出，转介到心理卫生学院的有自杀倾向青少年，至少一半本身没有心理健康问题。致使他们动了自杀念头的往往是社会心理压力因素，例如难以处理同家人、朋友或情侣的人际关系问题。

心理卫生学院每年平均接收650个年龄介于10岁至19岁、有急性压力反应和情绪障碍、且出现自杀行为的青少年。他们当中一些人出院后或无法适应生活环境，须再次入院。

为此，当局将为这些青少年设立试点住宿型康复设施，让他们住进安全且有助于促进个人成长的环境，以便稳定自己的情绪及获得援助来解决问题根源。住宿型康复设施将由精神科医生、心理学家、辅导员、常驻人员及护士组成的小组负责运作。

培养心理韧性必须从小开始

提高人们对心理健康课题的认识，以及培养心理韧性的努力必须从小开始。目前，教育部及保健促进局已同学校和高等教育学府有多方面的合作。当局接下来将推出一些措施，助学龄前儿童建立心理及社会感情韧性。

根据普通法，我国合法年龄为21岁，因此儿童及青少年要获得心理健康服务前必须先征得父母同意。政府将研究其他国家的做法，以决定如何解决这个问题。

心理健康跨部门工作小组的其中一项建议是设计一个“家长工具箱”，提供容易理解且实用的策略，包括如何在数码时代养育子女，让家长能够更好地协助自己孩子取得心理健康。这个工具箱将以网站的形式呈现，预料从2024年起分阶段启用。

跨部门工作小组意识到要提供优质的心理健康服务，就必须先确保各领域有更多训练有素的服务供应者。已经有超过9万名来自政府部门与机构的志工和前线工作人员、社区伙伴，及心理健康服务供应者接受心理健康意识方面的培训。当局计划往后两年内多培训1万名前线工作人员，以及提升1500名前线社会服务专业人员的技能。

设立全国心理健康热线 更快获得所需援助

卫生部还将设立全国心理健康热线、短信服务及心理健康数码平台，让更多人能够自助或更快地获得所需的援助。

社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆在记者会上指出，本地已有约30条同心理健康有关的援助热线电话、七个短信和电邮服务平台，以及超过160项面对面咨询服务。

他说，接下来须帮助寻求协助的人简化搜寻过程，更快接触到所需要的服务，而全国心理健康热线和短信服务便是要发挥这项功能。

除此之外，心理卫生学院正在测试组成一个危机应对小组，协助警方处理自杀个案。这个小组会进行快速评估，并帮助有自杀倾向的个人。