新发展总蓝图草案 我国中部将建更多住屋与增添休闲处

未来10年至15年，我国市区及较靠近中部的地区将建造更多住屋，也会制定一个休闲发展总蓝图，增添更多绿意和休闲好去处。面对土地和环境挑战，政府将善用更多地下空间，以及研究海岸防护措施、缓解城市热岛效应，打造更宜居和包容的家园。

国家发展部长李智陞星期四（10月5日）宣布，就2025年发展总蓝图草案（Draft Master Plan）展开公众咨询收集反馈。

发展总蓝图呼应长期规划检讨（Long Term Plan Review），规划我国未来10年至15年的城市发展，每五年更新一次。李智陞说，规划新加坡的未来时须作出更长远的考量，平衡当下和未来的需求。

市建局在本轮发展总蓝图草案检讨提出四大主题，旨在把新加坡打造成更宜居、包容和更有魅力的家园。四大主题是：打造快乐健康城市、增强城市韧性、促进可持续增长、尽责治理自然与文化遗产。

市建局探讨在市区、岌巴俱乐部前址和武吉知马马城等较靠近中部的地区，规划兴建更多政府组屋和私宅。其中岌巴俱乐部前址位于南部濒水地区，当局在2019年发展蓝图中提出把这一区打造成居住、工作和休闲地点。

此外，当局也将制定休闲发展总蓝图，规划在全岛增设更多休闲地点，供人们运动消闲。

面对我国人口超老龄化，多个政府和医疗机构早前宣布在女皇镇打造保健区（Health District@Queenstown），结合医疗和保健等多方面的设施，促进健康活跃生活。

拓展地下空间 维护文化遗产

由于新加坡土地资源有限，政府拟采用创新方案，包括进一步发展地下空间，善用土地和加强设施规划。当局也计划投入资源研究海岸防护和缓解城市热岛效应。

为促进可持续的经济增长，蓝图也规划提供更多灵活和混合用途的工作空间，并探讨出售更多不同租约的地段，让更多职业场所和各类设施更靠近住家，符合公众和业者需求。市建局说，接下来将重点发展裕廊湖区和碧山等地。

在推动发展的同时，维护自然和传统也很重要。政府早前宣布打造“保留情感廊道”（Identity Corridor），日后也将加紧维护建筑环境的文化遗产和身份认同。这些计划将率先在加冷河与铁道走廊展开，邀请社区参与规划。

市建局将在接下来两年展开系列公众咨询活动，就四大主题的政策细节作出补充并收集意见。预计蓝图草案将在2025年出炉，当局会展开多一轮公众咨询，拟定最后的蓝图。

李智陞说：“我们的土地规划或许达不到所有人的预期，但希望通过对话，规划师和公众都能更了解不同需求和各方利益，以及如何在小岛国适当地融合这些计划。”

公众可上网浏览和报名参加相关资讯活动，网址是www.go.gov.sg/URADraftMasterPlan。