加强心理健康与支持 培训职场大使向同事伸援手

在全国心理健康战略下，加强职场心理健康和支持，是政府关注的焦点之一。有关当局将对部分员工进行心理健康相关培训，让他们能为其他同僚提供援助。

根据人力部数据，本地每三名员工，就有一人难以应付工作要求和压力，或因工作而感到身心疲惫。

人力部将与工作场所安全与卫生理事会（Workplace Safety and Health Council）合作，把部分员工培训成职场心理健康大使（Workplace Mental Well-Being Champions），并建立一个网络。这群大使不仅能在工作场所为其他职员提供必要的心理健康支持，也能及时发现需要专业帮助的同事。

职场心理健康大使将从管理层人员选出

人力部说，职场心理健康大使将从管理层人员选出，以组织和策划心理健康项目或活动，并建立一个系统，让有需要的员工找到合适的求助渠道。职场心理健康大使网络的目标，是通过共享心理健康知识和最佳实践，为员工提供支持。这将有助于提高企业在处理心理健康问题方面的能力。

政府也鼓励雇主聘请正从心理健康问题康复的人，帮助他们重拾自信，并重新融入社会。提供就业援助的机构，也扮演重要角色，为面临心理健康状况的人，提供适当的职业培训和就业帮助。

人力部也会通过劳资政三方伙伴和其他雇主群体加强推广，以鼓励更多雇主加入这个行列。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳说，最终目标是为大家打造更具关怀和更包容的工作场所。